Sarah Gavron conmueve con un drama social juvenil en el Londres multicultural

Tras dirigir a Meryl Streep y Carey Mulligan en "Sufragistas", la directora británica Sarah Gavron ha presentado este jueves en la sección oficial del 67 Festival de Cine de San Sebastián "Rocks", un conmovedor drama juvenil sobre la amistad ambientado en el Londres más multicultural y desfavorecido.

A Rocks (Bukky Bakray), la protagonista, la llaman así desde pequeña porque siempre ha podido con todo. Ahora es una adolescente responsable y con sueños de futuro, pero su vida se complica cuando su madre la abandona y debe hacerse cargo de sí misma y de su hermano pequeño.

Gavron, que debutó como directora con "Brick Lane" (2007), por la que consiguió una nominación a los premios BAFTA, ha explicado en rueda de prensa que esta película parte de un largo proceso de inmersión en la realidad que retrata.

Visitaron colegios en las zonas más deprimidas del este de Londres para conocer a chicas jóvenes, hicieron una selección y las invitaron a participar en un taller de donde saldrían las protagonistas.

"Tuvimos a las actrices antes de escribir el guion", ha afirmado. "Fue un proceso de un año, normalmente un casting dura un par de meses, pero en este caso fue una combinación de casting e investigación sobre el terreno".

Pese a la dureza de la realidad que retrata, "Rocks" es una película luminosa, que pone el foco en la resiliencia, la amistad y el espíritu juvenil.

Theresa Ikoko, una de las dos guionistas, ha explicado que querían alejarse de la imagen típica que se da de las personas marginadas como seres con rabia y criminalizadas.

"Si las mostramos de este modo es porque es lo que vimos en el taller con ellas", subraya Ikoko, "su alegría y su capacidad de resistencia, y que a pesar de que no les damos las mejores oportunidades, de la nada consiguen mucho".

"Queríamos que estas chicas se vieran en la pantalla y se celebrasen, no sólo ser un problema social", ha precisado.

Ikoko es una dramaturga y psicóloga afro-británica, reconocida por su obra "Girls". Su trabajo como psicóloga se ha centrado en trabajos sociales en prisiones y zonas de exclusión social y también ha realizado diversos talleres artísticos.

Gavron, menos acostumbrada a esos ambientes, ha confesado que le sorprendió comprobar a cuántos niños y niñas les echan del colegio por delitos menores. "Se pierden a través de las fisuras del sistema", ha lamentado.

Ambas confían en que los jóvenes con dificultades vayan al cine a ver esta película tan certera como esperanzadora. "Tenemos la idea de que determinada gente no va al cine y es la excusa para no hacer películas sobre ellos, pero no es cierto", ha subrayado Ikoko. "Irán porque se verán en carteles y en tráilers y la gente está deseando verse a sí misma en la pantalla".

Gavron ha dirigido también la serie "This little life" (2003) de la BBC, el documental "The Village at the End of the World" (2013), y, más recientemente, parte de la temporada 4 de la serie "Transparent".