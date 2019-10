“Los Satélite”, de Ricard Gázquez, Premio Born de Teatro 2019

El jurado del Premio Born de Teatro, que organiza el Círculo Artístico de Ciutadella, ha decidido por unanimidad que la obra ganadora en la edición 2019 sea “Los Satélite”, escrita por Ricard Gázquez Pérez.

El jurado ha destacado de la obra ganadora su “extraordinaria calidad lingüística”, así como la “densidad y consistencia” de la trama que construye, ambientada en el Baix Llobregat, pero extrapolable a cualquier “suburbio” de otra ciudad.

El galardonado Gázquez Pérez es licenciado en Filología Hispánica y Doctorado en Artes Escénicas. Actualmente, es el director artístico del Aula de Teatro de la Universidad Autónoma de Barcelona y ejerce también como profesor de dramaturgia y escenificación en el Institut del Teatre de Barcelona y en la Escuela Universitaria ERAM, adscrita a la Universidad de Girona.

Entre los textos que ha escrito y ha dirigido destacan “Glásnost”, “Cocina límite”, “La montaña virtual”, “La lengua atolondrada”, “Folie en famille”, “Sweet Dreams”, “Niederungen” y “Addictes a la Pepsi”.

Además, ha dirigido más de veinte espectáculos en el ámbito universitario.

También se ha destacado por su trabajo investigador. Entre sus publicaciones resaltan “Estrategias narrativas de autoficción en la escena interdisciplinar. Heterónimos, dobles y otras representaciones del yo”, “Creadoras unipersonales: entre el teatro, la danza y la performance”, “What to do with the leftovers of the arts industry?, Performance research”, entre otras.

El premio está dotado con 14.000 euros en metálico y la obra será editada en las cuatro lenguas oficiales de España: gallego, euskera, castellano y catalán.