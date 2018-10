Scorsese y DiCaprio rodarán el thriller "Killers of the Flower Moon"

El cineasta Martin Scorsese y el actor Leonardo DiCaprio volverán a trabajar juntos en el thriller "Killers of the Flower Moon", anunció hoy el estudio Imperative Entertainment en un comunicado.

El proyecto, basado en el superventas homónimo escrito por David Grann, será la sexta película en común para ambos tras "Gangs of New York", "El aviador", "Infiltrados", "Shutter Island" y "El lobo de Wall Street".

"Cuando leí el libro de David, comencé a visualizarlo de inmediato: la gente, los escenarios, la acción... Sabía que tenía que convertirlo en una película", explica Scorsese en la nota.

"Estoy entusiasmado por llevar esta perturbadora historia estadounidense a la gran pantalla", agrega.

La trama se desarrolla en Oklahoma durante la década de 1920 y gira en torno a los miembros de la tribu Nación Osage, justo tras el descubrimiento de pozos petrolíferos en sus tierras.

Sus integrantes fueron asesinados uno a uno y el recién creado FBI (Buró Federal de Investigaciones) asumió la investigación del caso, sin esperar la conspiración a la que se iba a enfrentar.

Scorsese ejercerá también como productor junto a Dan Friedkin, Bradley Thomas, Emma Tillinger Koskoff y Appian Way Productions.

El guion corre a cargo de Eric Roth y la intención es que este título sea el próximo proyecto para Scorsese y DiCaprio, para un rodaje que se espera que comience el próximo verano.

DiCaprio se encuentra actualmente rodando "Once Upon a Time in Hollywood", de Quentin Tarantino, y Scorsese ultima la postproducción del drama criminal "The Irishman" para Netflix.