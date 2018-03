Secretos, Seguridad Social, Ilegales y Deltonos, en el festival Rock'N'Blues

El rock y el blues pueden ser "géneros en desuso, pero nunca muertos"; bajo esa premisa el festival Rock 'N' Blues ha presentado hoy su novena edición, que el 26 de mayo contará en Don Benito (Badajoz) con artistas como Los Secretos cuando conmemoran sus cuatro décadas de existencia.

"En estos tiempos se habla poco de rock y de blues, pero de ahí venimos casi todos los que hacemos música en este país", ha recordado Ramón Arroyo, célebre guitarrista de esta veterana formación, en la rueda de prensa celebrada en Madrid.

Según se ha informado en esta presentación, organizada en la sede madrileña de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), el festival ofrecerá en total ocho horas de música, de las 19 horas a las 3 de la madrugada, con Seguridad Social, Ilegales y Deltonos entre los grupos de referencia.

Completarán el cartel los internacionales The Chris Óleary Band, el "bluesman" británico Laurence Jones, el trío de "roots and roll" Doghouse Sam & The Magnatones y el cuarteto francés Talysker, así como los locales Fever Band, Mad Martin Trío y Míster Benny.

En el grupo de artistas patrios se incluyen también dos de las bandas que han estado presentes en el encuentro de hoy: Desvariados, banda entre el rock urbano y el rock and roll más clásico, y The Sick Boys, formación fundamentalmente de rock and roll, muy de raíces y anclado sobre todo en los años 50.

Algunos de estos últimos grupos estarán el 19 de mayo en Don Benito en la fiesta de presentación, que será de acceso gratuito. La jornada estrella, la del 26 de mayo, tendrá un precio de 25 euros en venta anticipada y 30 en taquilla.

La cita extremeña, que no olvida sus aspiraciones de posicionarse a nivel nacional, ha dispuesto asimismo rutas de autobús desde Madrid, Córdoba y Sevilla para garantizar la comodidad de los desplazamientos a un precio que incluye la entrada del festival.

Su promotor, Pau Gamir, ha señalado al respecto que el rock y el blues pueden ser "géneros en desuso, pero nunca muertos".

"Siguen vivos. Las tendencias son las que son, pero como promotor de este festival puedo decir que estoy muy contento, porque el año pasado pasaron más de 10.000 personas por Don Benito", ha subrayado.