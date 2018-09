Segunda mujer del mandatario paquistaní Imran Khan se rebela en una biografía

La polémica autobiografía de Reham Khan, la segunda mujer del primer ministro paquistaní Imran Khan, en la que trata desde el uso de estupefacientes del ex jugador de críquet hasta un pasado de violencia doméstica, llegó este mes a las librerías de la India, donde ha tenido un buen recibimiento.

Los estantes indios serán lo más cerca de Pakistán que el polémico libro podrá adquirirse legalmente, explica Reham (1973) en una entrevista telefónica con Efe, un país que la periodista británica de origen paquistaní abandonó en septiembre del año pasado para refugiarse en el Reino Unido tras recibir amenazas.

La periodista afirma que su autobiografía nació del deseo de plasmar una historia personal "que fue haciéndose más interesante y extraña" desde su infancia en países como Libia y Pakistán hasta su matrimonio con Khan, pasando por un primer matrimonio con sólo 19 años en el que su marido llegó supuestamente a abusar de ella.

"La razón por la que lo he escrito ahora es porque he recibido un montón de amenazas, y me dijeron claramente que (Khan) se convertiría en primer ministro y cualquiera que hablase sobre él sería destruido", aseguró Reham.

De acuerdo con la periodista, tras casarse en 2015 con el playboy reconvertido en político conservador -la unión duró a penas diez meses- el entorno de Khan y su propio marido dejaron claro quién iba a ganar las elecciones celebradas el pasado julio, como si el poderoso Ejército paquistaní ya hubiera tomado una decisión antes de los comicios.

"En aquel momento no tenía sentido para nosotros", explicó Reham, aunque afirmó que todo "quedó muy claro" cuando el encarcelado Nawaz Sharif fue "apartado" del cargo de primer ministro y posteriormente condenado por no revelar un sueldo que ya no recibía de una empresa de un hijo.

Para la periodista, Khan es una marioneta del Ejército.

"Creo que Imran no es el problema en Pakistán, si no fuese él sería otra persona. (El Ejército) seguiría eligiendo a esas pequeñas marionetas y poniéndolas en el poder", sentenció.

La autobiografía ha levantado una polémica en Pakistán por el contenido de algunos pasajes, que incluyen acusaciones sobre el uso continuado de drogas de Khan, "el secreto peor guardado en Pakistán", de acuerdo con la autora.

En su libro, Reham escribe además sobre las aventuras homosexuales del líder del Pakistán Tehreek-i-Insaf (PTI), y relata la ocasión en que Khan reconoció tener cinco hijos ilegítimos.

La periodista ha avisado en varias ocasiones de que está dispuesta a probar la veracidad de sus afirmaciones ante un tribunal.

Estas historias llenan una parte relativamente pequeña del libro, según la autora, para la que la historia más importante tiene más que ver con salir de una relación abusiva y ser madre soltera trabajadora mientras crías a tres hijos.

Aún así, deformación profesional mediante, Reham destacó que "la mayor historia tiene que ver con el apoyo financiero que tiene Imran, así como con la corrupción financiera que ha ocurrido en Khyber Pakhtunkhwa (una provincia gobernada por el PTI) en los últimos años".

Reham también afirmó que el empresario paquistaní Arif Naqvi, fundador de un fondo de inversión asediado por varias disputas legales llamado Abraaj, financió una buena parte de la campaña electoral de Khan en 2013, tras la que su partido pasó a ser la tercera fuerza política del país asiático.

Muchas cosas han cambiado desde aquellas elecciones incluido el giro conservador de Khan en los últimos años, que le ha valido el apodo de "talibán Khan" entre sus detractores por sus llamadas al diálogo con los talibanes, según la periodista.

"Cuando votamos por él en 2013, no estábamos votando por un partido extremista, nos contaron que era un centrista en favor de la clase media que habla de igualdad y justicia", recordó.

Reham afirmó que entonces no esperaban que Khan haría uso de la religión para acumular votos, ya que según ella "para conseguir la igualdad en Pakistán, el mayor problema es la falta de trabajo" y no las posibles afrentas al islam.

Khan utilizó la religión de forma política para alcanzar el poder y el favor de los militares, resumió.

La publicación de la polémica autobiografía ha significado para Reham nuevas amenazas de denuncia ante los tribunales, entre ellas una de su primer marido Ijaz Rehman, que señaló en Twitter que tenía "el derecho" de defenderse ante el "veneno" escrito sobre él.

A pesar de la polémica, la periodista dice que espera volver algún día a Pakistán.