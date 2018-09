Una firma italiana pide en la Semana de la Moda de Nueva York diseños sin plásticos

La casa de moda italiana "House of Mua Mua" protagonizó hoy una protesta en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York para exigir la reducción del uso del plástico en el sector textil, que afirman "amenaza la existencia" del ser humano.

Bajo el lema "Less plastic is fantastic" (Menos plástico es fantástico), la compañía organizó un evento en el corazón de Manhattan en el que las modelos desfilaron con diseños confeccionados en papel y con carteles con eslóganes como "el océano también te ama" o "no al plástico en mi moda".

"Esto es todo lo que necesitamos para alejar el plástico de nuestras calles y tener limpio al planeta porque si no lo hacemos así, muy pronto moriremos", dijo en una entrevista con Efe Ludovica Virga, fundadora y directora creativa de la empresa.

"Mi colección tiene un montón de 'palettes', y todos ellos son reciclados: es plástico reciclado. Y lo que no es reciclado, porque no se pudo encontrar, es biodegradable", explicó la modista.

Virga ha acudido a la Semana de la Moda de Nueva York las últimas dos ediciones para tratar de sensibilizar al mundo de la moda de lo importante que es utilizar sólo materiales reciclados.

"La Semana de la Moda y sobre todo su apartado "The fashion in the street" (Moda en las calles) atrae muchísima atención. Creo que es el momento de aprovechar esa atención para pasar un mensaje positivo", subrayó la diseñadora.

Sin embargo, Virga reconoció que "ahora aún es imposible" conseguir que el mundo de la moda no utilice plásticos, "pero si todos nos preocupamos por ello y lo pedimos, las compañías que fabrican los tejidos y los accesorios seguro que lo van a hacer", opinó.