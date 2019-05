El bailarín español Sergio Bernal, Embajador de las Artes del Reino Unido

El bailarín madrileño Sergio Bernal (1990) será nombrado el próximo 4 de junio en la House of Parlament de Londres Embajador de las Artes del Reino Unido por la Parliamentary Society of Arts, Fashion and Sports, informó hoy a EFE su oficina de prensa.

El presidente y el comité ejecutivo de la Sociedad Parlamentaria de Arte, Moda y Deportes del Reino Unido entienden que Bernal es merecedor de la distinción por un trabajo en el que desarrolla "una tremenda poética y vigor", según el texto de la resolución.

Personas como él, señalan, "deben ser alentadas a empoderar y apoyar a sociedades como la nuestra, con una base sólida en el Reino Unido".

Bernal, añaden, es "un líder en su oficio y tiene un brillante futuro por delante, pero, sobre todo, sin lugar a dudas, es un modelo apropiado para la generación actual".

El madrileño, candidato el año pasado a Mejor Actuación Masculina de Ballet Clásico de los UK National Dance Awards, por "El Cisne", con coreografía de Ricardo Cue, estará el próximo 16 de julio en el Ravenna Festival.