"Serotonina", lo nuevo de Houellebecq, llega a las listas de los más vendidos

El escritor francés Michel Houellebecq entró esta semana en las listas de libros más vendidos de Francia y España con su nueva obra, "Serotonina", un retrato sobre el malestar de los olvidados por la globalización.

En el resto de países siguen cosechando el consenso de los lectores nombres como George R.R. Martin, con "Fuego y Sangre", precuela de la saga "Canción de hielo y fuego"; John Katzenbach y su "Jaque al psicoanalista" o Santiago Posteguillo con "Yo, Julia".

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Muttertag" - Nele Neuhaus (Ullstein)

2.- "Mittagsstunde" - Dörte Hansen (Penguin)

3.- "Der Insasse" - Sebastian Fitzek (Droemer)

4.- "Weisser Tod" - Robert Galbraith (Blanvalet)

No Ficción:

1.- "Becoming" - Michelle Obama (Goldmann)

2.- "Der Ernährungskompass" - Bas Kast (Bertelsmann)

3.- "Kurze Antworten auf große Fragen" - Stephen Hawking (Klett-Cotta)

4.- "21 Lektionen für das 21. Jahrhundert" - Yuval Noah Harari (C.H. Beck)

Fuente: "Der Spiegel"

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La voz ausente" - Gabriel Rolón (Emece)

2.- "Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach (Ediciones B)

3.- "El visitante" - Stephen King (Suma de letras)

4.- "Fuego y sangre" - George R.R. Martin (Plaza & Janes)

No ficción:

1.- "Horóscopo chino 2019" - Ludovica Squirru (Kepler)

2.- "Predicciones 2019" - Jimena Latorre (Grijalbo)

3.- "Soluciones practicas" - Bernardo Stamateas (Vergara)

4.- "La filosofía en once frases" - Darío Gabriel Sztajnszrajber (Paidos)

Fuente: Yenny - El Ateneo/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "Poesia que Transforma" - Bráulio Bessa (Sextante)

2.- "Caixa de Pássaros" - Josh Malerman (Intrínseca)

3.- "Fogo & Sangue" - George R. R. Martin (Suma de Letras)

4.- "O Conto da Aia" - Margareth Atwood (Rocco)

No ficción:

1.- "Aprendizados" - Gisele Bündchen (BestSeller)

2.- "Sapiens: Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

3.- "Minha História" - Michelle Obama (Objetiva)

4.- "21 Lições para o Século 21" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)

Fuente: Revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Fuego y Sangre" - George R.R. Martin - (Penguin Random House)

2.- "Yo, Julia" - Santiago Posteguillo - (Planeta)

3.- "Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach - (Ediciones B)

4.- "Cómo perderlo todo" - Ricardo Silva - (Penguin Random House)

No Ficción:

1.- "Brújula para el mundo contemporáneo" - Diana Uribe - (Aguilar)

2.- "Mi vida de otra manera" - Alberto Linero - (Planeta)

3.- "El país que me tocó" - Enrique Santos - (Debate)

4.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" -Elena Favilli - (Planeta)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Sempiterno" - Defreds. José A. Gómez Iglesias (Espasa)

2.- "Serotonina" - Michel Houellebecq (Anagrama)

3.- "Yo, Julia" - Santiago Posteguillo (Planeta)

4.- "Memorias de unan salvaje" - "Srtabebi (Planeta)

No ficción:

1.- "Vadesatu - guía de medicación parenteral para enfermería" - Enfermera saturada (C.T.O. Medicina SL)

2.- "Cómo hacer que te pasen cosas buenas" - Marian Rojas (Espasa)

3.- "1000 recetas de oro: 50 años de carrera" - Karlos Arguiñano (Planeta)

4.- "La voz de tu alma" - Lain García Calvo (Autor-editor)

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Where the Crawdads Sing" - Delia Owens (G.P. Putman's Sons)

2.- "Bird Box" - Josh Malerman (Ecco)

3.- "The House With a Clock In Its Walls" - John Bellairs (Puffin Books)

4.- "Harry Potter and the Socerer's Stone" - J.K. Rowling (Pottermore Publishing)

No ficción:

1.- "Becoming" - Michelle Obama (Crown)

2.- "Can't Hurt Me" - David Goggins (Lioncrest Publishing)

3.- "Educated" - Tara Westover (Random House)

4.- "Girl, Wash Your Face" - Rachel Hollis (Thomas Nelson)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- "Sérotonine" - Michel Houellebecq (Flammarion)

2.- "L'amie prodigieuse T.4; l'enfant perdue" - Elena Ferrante (Gallimard)

3.- "Leurs enfants après eux" - Nicolas Mathieu (Actes Sud)

4.- "Le saut de l'ange" - Lisa Gardner (Lgf)

No ficción:

1.- "Le lambeau" - Philippe Lançon (Gallimard)

2.- "Qu'est-ce qu'un chef?" - Pierre de Villiers (Fayard)

3.- "Sapiens; une breve histoire de l'humanité" - Yuval Noah Harari (Albin Michel)

4.- "21 leçons pour le XXIe siècle" - Yuval Noah Harari (Albin Michel)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- "L'amica geniale" - Elena Ferrante (Edizione E/O)

2.- "Storia del nuovo cognome. L'amica geniale vol. II" - Elena Ferrante (Edizione E/O)

3.- "Storia di chi fugge e di chi rest. L'amica geniale vol III" - Elena Ferrante (Edizione E/O)

4.- "Storia della bambina perdut. L'amica geniale vol IV" - Elena Ferrante (Edizione E/O)

No ficción:

1.- "Becoming La mia storia" - Michelle Obama" (Garzanti)

2.- "La cucina di Casa mia. Le nuove ricette di Fatto in casa da Benedetta" - Benedetta Rossi (Mondadori Electa)

3.- "Cleopatra. La regina che sfidò Roma e conquistò l'eternità" - Alberto Angela (Harper Collins).Fuente: La Feltrinelli.

4.- "Freddie Mercury" - Lesley-Ann Jones (Sperling & Kupfer).

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach (Ediciones B)

2.- "Fuego y sangre" - George R.R. Martin (Plaza y Janés)

3.- "Yo, Julia" - Santiago Posteguillo (Planeta)

4.- "El principito" - Antoine de Saint Exupey (Emecé)

No ficción:

1.- "De animales a dioses. Breve historia de la humanidad" - Yuval Noah Harari (Debate)

2.- "Mi historia" - Michelle Obama (Plaza Janes)

3.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Diversión y aventuras" - Elena Favilli y Francesca Cavallo (Planeta)

4.- "¡Sálvese quien pueda!" - Andrés Oppenheimer (Debate)

Fuente: Librería Gandhi

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Foi Sem Querer Que Te Quis" - Raul Minh'alma (Manuscrito Editora)

2.- "O Tatuador de Auschwitz" - Heather Morris (Editorial Presença)

3.- "D. Maria I" - Isabel Stilwell (Manuscrito Editora)

4.- "O Ano da Morte de Ricardo Reis" - José Saramago (Porto Editora)

No ficción:

1.- "A Arte Subtil de Saber Dizer Que Se F×da" - Mark Manson (Desassossego)

2.- "Becoming" - Michelle Obama (Objectiva)

3.- "O Homem Mais Rico do Mundo" - Jonathan Conlin (Objectiva)

4.- "Estar Vivo Aleija" - Ricardo Araújo Pereira (Tinta da China)

Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Past Tense" - Lee Child (Bantam)

2.- "Normal People" - Sally Rooney (Faber)

3.- "Fire and Blood" - George RR Martin (HarperCollins)

4.- "Tombland" - CJ Sansom (Mantle

No ficción:

1.- "Becoming" - Michelle Obama (Viking)

2.- "The Story of Brexit" - Jason Hazeley & Joel Morris (M Joseph)

3.- "Brief Answers to the Big Questions" - Stephen Hawking (J Murray)

4.- "Listening to the Animals" - Noel Fitzpatrick (Trapeze)

Fuente: The Sunday Times.