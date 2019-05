Seth, el historietista de la nostalgia: "'Ventiladores Clyde' es mi legado"

El historietista "de la nostalgia", Seth, acaba de publicar su "legado al mundo del cómic": "Ventiladores Clyde", la obra en la que ha trabajado los últimos 20 años y que ahonda en la relación entre dos hermanos vendedores "que miran atrás, a sus planes e ilusiones, y ven que han fallado en la vida".

Gregory Gallant (Canadá, 1962), conocido como Seth, firma con esta obra su cómic más melancólico y afligido, y aunque nunca pensó que tardaría 20 años en ultimarlo, ha terminado tal y como planeó entonces: "Los cómics son como una canción: tienes la letra, pero no existe hasta que le añades música. Yo nunca cambié las estrofas", explica este viernes en una entrevista con Efe.

Las últimas dos décadas han sido prolíficas para Seth, quien ha publicado varios cómics y explorado otras ramas artísticas; una evolución observable a lo largo de la lectura. Tanto es así que, para el canadiense, "Ventiladores Clyde" (Salamandra Grhaphic) supone "un antes y un después" en su trayectoria.

"Ya no me definiría 'solo' como autor de cómic, aunque creo que es la mejor manera de contar historias: ahora también pinto, esculpo, escribo novela o poesía... Y eso se nota en el desarrollo de la obra", explica el autor.

Gallant creó a Seth en sus años como estudiante de arte, cuando buscaba "una identidad auténtica", un espacio donde pudiese controlar "cuánto presente" entraba en su vida. En los ochenta se acostumbró a llevar gabardinas y bastones, y decidió amueblar su casa "con el catálogo de un anticuario", describe.

En la actualidad, Gallant reconoce avergonzarse de ciertos planteamientos de su personaje, llegando a plantearse matarlo. Sin embargo, acabar con su alter ego "sería ridículo", pues cree que es "demasiado tarde".

En cualquier caso, para el canadiense la nostalgia es una cuestión estética. "Es idiota pensar que la de los cincuenta fue mejor década que esta. Mi afinidad con esos años es por oposición al presente: no tengo dispositivos tecnológicos porque me da miedo cómo cambian nuestra manera de pensar, de actuar o de tratarnos", expone el canadiense.

Respecto a su vocación de historietista, Gallant cuenta que precede a Seth: "Todos los niños norteamericanos queríamos dedicarnos al cómic, porque crecimos leyendo a superhéroes. Sin embargo, en la escuela superior las obras de los hermanos Hernández (Gilbert y Jaime, autores de los cómics "Love and Rockets"), y gracias a ellos supe que quería escribir sobre mi vida", narra.

En el panorama español, el canadiense destaca la obra del Premio Nacional del Cómic de 2007, Max, cuyos cómics estudia y admira, "especialmente por su trazo".

Otra gran referencia en la obra de Seth son las viñetas de Charles Schultz, el creador de "Peanuts": "Charlie Brown y Snoopy eran personajes reales cuando tenía cinco años, y Schultz es el primer autor sobre el que busqué deliveradamente", cuenta Seth, quien recopiló las viñetas de "Peanuts" publicadas en prensa en una obra completa.

"Schultz está muy presente en sus propios personajes y creo que, aunque parezca lo contrario, nunca pensó escribir para niños. Sus viñetas hablan de tristeza, ira, soledad... Tienen una psicología muy profunda", añade el historietista, quien dice no sentirse muy "atraído" por sus primeras obras.

"Cada vez que alguien me habla de ese primer cómic tan exitoso ("La vida es buena si no te rindes") se lo agradezco, aunque creo que tiene muy mal gusto -bromea-. Me siento avergonzado de cosas que escribí ahí, y desconectado de mi propia juventud. Es un sentimiento que no tendré con mis últimos libros, porque ahora sé lo que hago".

Sobre el panorama del cómic actual, Gallant agradece que la audiencia sea "mayor y diversa", que incluya a mujeres y personas "por encima de los sesenta años" y muestra cierta envidia ante los autores jóvenes, que encuentran "fácilmente" un círculo de amistades que incluye a otros creadores de historias.

"Lo mío fue mucho más punk: las drogas, el mundo de la noche. Estos jóvenes autores de cómic 'artístico' que se apoyan entre ellos son muy afortunados", reconoce Seth, que este sábado estará firmando ejemplares en la feria del Libro de Madrid, para continuar la semana que viene con su gira en Bilbao y Barcelona.

Por María Gómez de Montis