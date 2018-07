Shakira contagia el Sant Jordi con la "fiebre amarilla" de "El Dorado"

La cantante colombiana Shakira ha contagiado esta noche el Palau Sant Jordi de la "fiebre amarilla" que lleva a su público a cantar y bailar casi todas las canciones incluidas en su gira "El Dorado Tour", en un concierto "muy especial" en su ciudad de adopción al que ha asistido toda su familia.

"Quant de temps! Quina emoció! ¡Os extrañaba muchísimo! ¡Gracias por esperarme!", ha señalado al principio del concierto Shakira, que no actuaba en Barcelona desde el ya lejano 2011, y que ha ido alternando sus mensajes al público en catalán y en castellano.

Un concierto marcado por las constantes alusiones y guiños hacia su compañero, el futbolista Gerard Piqué, a sus dos hijos y a sus padres.

"Gracias a esta tierra por haberme dado a estos dos hijitos, que me han hecho muy feliz", ha exclamado la cantante hacia el final del concierto, momento en que Piqué, con sus hijos sentados en su regazo, han aparecido en la gran pantalla del escenario, causando el delirio del público barcelonés.

El concierto en el Sant Jordi, que se encontraba prácticamente lleno, y que mañana abrirá sus puertas para una segunda actuación, se ha ajustado al guión de los que ya ha presentado Shakira en otras ciudades españolas, como Barakaldo, A Coruña y Madrid.

Tras calentar motores con "Estoy aquí" y una primera gran lluvia de confeti, Shakira ha ido desgranando temas como "She Wolf", "Si te vas", "Nada" o "Underneath your clothes", sin dejar de mostrar sus rítmicas contorsiones y movimientos de cadera, demostrando que su maternidad no le ha hecho perder un ápice de sensualidad.

La mayoría de sus fanes, de todas las edades, incluidos niños de corta edad, han intentado imitar a lo largo de la velada, con mayor o menor éxito, la exhibición de meneos y balanceos de la colombiana.

Con "Me enamoré" el pabellón se ha convertido en un gigantesco karaoke con el público cantando la letra de la canción mostrada por la pantalla del escenario, y en temas como "Inevitable" y "Amarillo" Shakira ha cogido la guitarra para acompañar a la banda con sus acordes.

El clímax ha llegado en la parte final del concierto, con canciones como "Loca" y los temas mundialistas "La La La" y "Waka Waka", que han convertido el Sant Jordi en una inmensa pista de baile mientras Shakira ejercía de animadora: "Tots junts!, Més fort!, ¡Arriba todo el mundo!"

Tras despedirse momentáneamente del público, Shakira ha vuelto al escenario para ofrecer una tanda de tres bises que ha incluido "Toneladas", "Hips don't lie" y su éxito mundial "La bicicleta", en medio de otra lluvia incesante de confeti y un público rendido, que ha puesto el broche de oro a una noche que Shakira guardará en su memoria.