Sharon Stone participará en la precuela de "One Flew Over The Cuckoo's Nest"

La actriz estadounidense Sharon Stone participará en la serie que la plataforma digital Netflix y el productor Ryan Murphy están preparando como precuela de la famosa película "One Flew Over The Cuckoo's Nest" (1975).

Murphy, uno de los grandes nombres de la actual era dorada de la pequeña pantalla, anunció hoy en su perfil de Instagram que Stone se incorporará al reparto de la serie "Ratched" junto a Jon Briones, Charlie Carver, Judy Davis, Harriet Harris, Cynthia Nixon, Hunter Parrish, Amanda Plummer, Corey Stoll y Finn Wittrock.

Esta nueva producción televisiva que protagonizará Sarah Paulson, una habitual colaboradora de Murphy, se centrará en los orígenes de la malvada enfermera Ratched, que en el largometraje original fue interpretada por la actriz Louise Fletcher.

El actor Michael Douglas, que ya produjo el filme "One Flew Over The Cuckoo's Nest", figurará como productor ejecutivo de una serie que, por ahora, contará con dos temporadas y 18 episodios.

Dirigida por el cineasta Milos Forman, "One Flew Over The Cuckoo's Nest" ganó cinco Óscar: mejor película, mejor actor (Jack Nicholson), mejor actriz (Fletcher), mejor director (Forman) y mejor guión adaptado (Lawrence Hauben y Bo Goldman).

Stone fue nominada al Óscar a la mejor actriz por "Casino" (1995) y su carrera incluye otras conocidas películas como "Basic Instinct" (1992).