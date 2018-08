"Shenmue III", "Desperados 3" y nuevo "The Settlers" verán la luz en 2019

La feria de videojuegos Gamescom levantó hoy el telón con varios anuncios claves para 2019: Ubisoft lanzará una nueva entrega de su clásico "The Settlers", el esperado "Shenmue III" verá la luz en agosto y THQ Nordic resucita "Desperados" con un título de su saga.

Además, Bandai anunció también para 2019 el lanzamiento de "Man of Medan", la primera entrega de "The Dark Pictures Anthology", realizado por Supermasssive Games, y Square Enix hizo público nuevo material de "Life is Strange 2", un videojuego que se lanzará en otoño.

La fecha oficial y las nuevas imágenes de "Shenmue III" ha sido sin duda el anuncio que más expectación despertó hoy en la inauguración oficial de Gamescom: estará disponible el 27 de agosto del año próximo (PC y Ps4) para deleite de sus aficionados, que llevan esperando más de una década una nueva entrega.

En un vídeo grabado, el creador de la saga, el japonés Yü Suzuki, presentó nuevas imágenes de la entrega, en las que se puede ver al protagonista Ryo Hazuki, que continuará sus aventuras en esta historia de honor y venganza ambientado en el Japón moderno.

"No todos los juegos pueden decir que es muy especial, este lo es y además es muy esperado", explicó ante la audiencia de la Gamescom el presidente de Koch Media, Klemens Kundratitz.

A continuación, Ubisoft anunció para 2019 una nueva entrega de "The Settlers" con el que conmemora los 25 años de uno de sus clásicos de estrategia, que vio la luz por primera vez en 1993.

Para los nostálgicos la compañía francesa también anunció una colección con las siete entregas anteriores modernizadas, que se podrán jugar durante la feria y verán la luz este noviembre, adelantó hoy en la conferencia inaugural de Gamescom, el director de la compañía, Bendikt Schüler.

Otra de las sorpresas de la primera jornada de la Gamescom fue el anuncio de "Desperados 3": una nueva entrega del western oscuro de estrategia para el que THQ Nordic ha confiado en el estudio Mimimi, y que verá la luz en 2019, más de una década después de su última entrega, "Desperados 2: Cooper's Revenge" (2006).

Junto con estos anuncios, la décima edición de la feria, que abrió hoy sus puertas con España como país invitado, mostrará en exclusiva a los visitantes estrenos de los próximos meses con un cartel que mezcla conocidas sagas, como "Assassin's Creed Odyssey" o "Fortnite", y superproducciones como "Spider-Man".

La feria dedica hoy su primera jornada a los profesionales y a ella asisten desarrolladores, distribuidores, prensa y estudios, que muestran sus novedades y toman el pulso del sector.

En esta primera jornada, el ministro de Cultura español, José Guiraó, resaltó el valor de los "videojuegos" como "impulsores de valores e ideas, igual que las películas y los libros".

"La industria de los videojuegos es una de las claves del siglo XXI y una de las piedras angulares de la cultura digital, con sus raíces conectadas en la encrucijada de la tecnología y la cultura", señaló durante su intervención en la inauguración.

En total, una decena de estudios españoles mostrarán sus propuestas en el pabellón español, aunque la presencia del videojuego español se extiende por la feria con proyectos como "Gris", un título creado por el estudio barcelonés Nomad Studio de la mano de distribuidora americana Devolver Digital, que ha levantado mucha expectación en la feria.

Durante la jornada de hoy, también se anunciaron los Premios Gamescom, que cada año concede la feria, y que este año recayeron en "Sekiro: Shadows die twice", en la categoría de acción; "Super Mario Party", en el apartado de familia, y "Call of Duty: Black Ops 4" para juegos en línea, entre otros galardonados.

Gamescom es la feria europea más importante del sector y el mayor evento de videojuegos del mundo, que el año pasado consiguió congregar a más de 350.000 visitantes.

Desde su primera edición ha doblado su espacio y actualmente se desarrolla en los once pabellones del recinto ferial, en los que tienen presencia todos los grandes actores del sector como Sony, Nintendo, Microsoft, Ubisoft, Activisión o Electronic Arts, o la empresa de realidad virtual Oculus.

Celia Sierra