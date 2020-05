"Shock", de Andres Lima, favorita en los Premios Max con 4 nominaciones

La obra "Shock (El Cóndor y el Puma)", de Andrés Lima, es la favorita de los XXIII Premios Max de las Artes Escénicas con 4 nominaciones, seguida por "Com els Grecs", de Josep María Mestres, con 3, misma cifra de la ópera "Je suis narcissiste" y del espectáculo de danza "Anhelo".

"Shock (El Cóndor y el Puma)", un obra de teatro documental del Centro Dramático Nacional, inspirada en el golpe de Estado de Augusto Pinochet, optará al Max en las categorías de mejor espectáculo de teatro, mejor dirección de escena (Lima), mejor actor protagonista (Ernesto Alterio) y mejor diseño de espacio escénico (Beatriz San Juan).

Mientras que "Com els Grecs", una versión de la obra de Steven Berkoff del Teatre Lliure, que traslada el mito de Sófocles a la época de Margaret Thatcher, está nominada A mejor espectáculo teatral, mejor adaptación (Joan Sellent) y mejor actor protagonista (Pablo Derqui).

El comité organizador de los Max ha dado a conocer hoy en un comunicado los finalistas de las 19 categorías a concurso de la XXIII edición de los galardones que concede anualmente la Fundación SGAE y cuyo propósito es reconocer el talento de los profesionales del teatro y la danza españoles.

De los 386 espectáculos inscritos en esta edición, 159 resultaron candidatos y de ellos 35 han llegado a la última fase, con un total de 60 finalistas repartidos en 19 categorías.

"Shock (El Cóndor y el Puma)" del Centro Dramático Nacional (CDN-INAEM), competirá por el galardón más importante, el de mejor espectáculo de teatro, con "Com els Grecs" y "Jauria", de Kamikaze Producciones, Milonga, Hause & Richman.

"Jauría", que puso en escena unos hechos reales -el juicio a La Manada por la violación en grupo de una joven en los Sanfermines de 2016- optará también a mejor versión teatral (Jordi Casanovas).

Además, "El desdén con el desdén" opta a dos categorías, mejor adaptación o versión teatral para Carolina África, y mejor dirección de escena, para Iñaki Rikarte.

En la categoría de mejor espectáculo musical o lírico, los finalistas son "Je suis narcissiste", de Òpera de Butxaca i Nova Creació - Centre d'Iniciativas del Teatre de les Arts; "A Chorus Line", del Teatro del Soho de Antonio Banderas, y "Doña Francisquita", del Teatro de la Zarzuela – INAEM.

"Je suis narcissiste", una ópera bufa contemporánea contra el individualismo, fruto de la colaboración entre el Teatro Real, el Teatro Español y el Teatre Lliure, es candidata además a mejor composición musical para espectáculo escénico (Raquel García-Tomás) y mejor diseño de vestuario (Pier Paolo Álvaro).

En la categoría de mejor espectáculo de danza optan "Gauekoak" de Kukai Dantza -que también compite en mejor diseño de espacio escénico (Fernando Bernués)-; "Gran Bolero" de Jesús Rubio Gamo -también opta a mejor coreografía (Jesús Rubio)- y "Un cuerpo infinito" de la compañía Olga Pericet, cuya bailarina opta a mejor intérprete femenina de danza.

Los candidatos a mejor espectáculo revelación son "Cortejo", de Elena Carrascal Danza, cuya protagonista también opta a Mejor intérprete femenina de danza (Paloma Calderón); "Homenaje a una desconocida", de Teatro de La Catrina, con sus autores, Desirée Belmonte y Cristina Correa, como finalistas a Mejor autoría revelación; y la obra "El viento es salvaje", de Las niñas de Cádiz.

En los apartados de danza destaca además "Anhelo", que cuenta con tres nominaciones, a mejor coreografía, para Mario Bermúdez, que repite además como candidato a mejor intérprete masculino de danza, y a mejor intérprete femenina (Catherine Coury).

A mejor autoría teatral optan, Vanessa Montfort por "Firmado Lejárraga", Pablo Remón por "Los Mariachis" y Josep Lluís y Rodolf Sirera por "Dinamarca". Y a mejor espectáculo revelación: "Cortejo", de Elena Carrascal SLU. Danza; "El viento es salvaje", de Las niñas de Cádiz, S.L., y "Homenaje a una desconocida", de Teatro de La Catrina.

En las categorías interpretativas, Ernesto Alterio ("Shock (El Cóndor y el Puma)" y Pablo Derqui ("Com els Grecs"), se disputará el premio a mejor actor protagonista con Lluís Homar ("La néta del senyor Linh"), mientras que a mejor actriz protagonista optan Irene Escolar ("Hermanas"), Verónica Forqué ("Las cosas que sé que son verdad) y Rebeca Valls ("Dinamarca").

A Mario Bermúdez se le suma en la categoría de mejor intérprete masculino de danza Marco Flores ("Origen") y Thomas Noone por "After the party". Y en el apartado femenino las nominadas son Paloma Calderón, por "Cortejo", Catherine Coury, por "Anhelo" y Olga Pericet, por "Un cuerpo infinito".

Además de las 19 candidaturas a concurso se conceden 3 premios especiales: el Max de Honor, el Max Aficionado o de Carácter Social y el del Público.

Los ganadores de esta edición de los Max se darán a conocer, si la situación sanitaria lo permite, el próximo 7 de septiembre en Málaga, después de que la fecha inicial, del 29 de junio, se cancelara a causa del coronavirus.