Siloé: "La religión y la espiritualidad son muchas veces un poco tabú"

Tras "La verdad" (2016), Fito Robles vuelve como Siloé para presentar en directo un segundo disco, "La luz", en el que insiste en "ver más allá", vocación existencialista acorde con una religiosidad que no oculta y que lo hace destacar como valor singular y emergente en el ámbito del "indie" nacional.

"La religión y la espiritualidad son temas que nos interesan a todos, pero muchas veces se consideran un poco tabú porque no disponemos del tiempo suficiente para poder hablar de ellos, algo que sí permite la música", considera a Efe este músico, embarcado en una gira que lo llevará este jueves a la sala Galileo Galilei de Madrid.

La historia de la formación comienza con Fito Robles (Valladolid, 1988) como estudiante becado del prestigioso Berklee College de Boston, donde llegó a cantar con Alejandro Sanz y se liberó de "prejuicios" para no limitarse a determinados diversos estilos.

Fue en esa época cuando descubrió en un neón el nombre de Siloé e, investigando, se topó con una parábola bíblica de lo que significa "ver más allá".

Bajo ese nombre publicó en 2016 su primer disco en solitario, el citado "La verdad". Contaba entonces 28 años, una edad relativamente tardía para un debut discográfico.

"Aunque yo me siento como de 18, es verdad que cuanto más mayor puedes atacar de una manera diferente a la industria y que tener una vida más estable ayuda a estabilizar el proyecto. Se piensa todo dos veces, aunque vayas a muerte a por ello", puntualiza Robles al teléfono, mientras cuida de uno de sus recién nacidos.

Xavi Road ejercía como director de su primera gira. La colaboración se fue haciendo cada vez más intensa hasta este segundo disco, en el que ambos se presentan como un dúo complementado por el productor Óscar Herrador.

"Tienen una visión de mis canciones que yo no tengo, que es más de guitarra y voz", explica Robles, al que algunos entroncan estilísticamente con Xoel López y que reconoce la influencia de sus compañeros a la hora de alcanzar un sonido más expansivo en sus nuevos temas.

En la definición de sus coordenadas, se dice de ellos que se sitúan a medio camino entre el pop de autor y el rock de guitarras, una declaración con la que se sienten cómodos.

"El pop de autor de la escena británica de los años 90, con grupos como The Verve, Oasis o Coldplay, es lo que nos ha hecho palpitar. Nos fascinaba Travis, por ejemplo, aunque para algunos sean muy moñas", explica el músico vallisoletano.

Líricamente, sin embargo, considera que sus referencias entroncan más con la tradición latinoamericana, con los discos que sus padres les ponían en el coche de autores clásicos como Luis Eduardo Aute, Silvio Rodríguez o Víctor Manuel y con otros más modernos como Jorge Drexler y Bomba Estéreo.

También el folk tradicional juega un papel importante en su música. "Ha sido muy importante por ejemplo en la sencillez de la construcción semántica de las canciones. La jota parece que no tiene nada que ver con lo que se hace en la música hoy, pero tiene un calado serio", considera.

Como ejemplo pone el tema "Guerra y caridad", el que cierra el nuevo álbum. "La compañía no lo quería editar, porque no les gustaban esas canciones tipo 'Isabel La Católica', pero luchamos mucho por ellas, porque no hay nada que genere más autenticidad para nuestra identidad", revela.

Asegura Robles que, aunque a veces se le haga difícil asistir a "algunos oficios", no le cuesta conciliar la práctica su fe con la música.

¿Cómo vive como artista creyente que otro artista esgrima su libertad de expresión para cagarse en Dios y que se le llame a un juzgado a declarar por ello?

"Decía una cosa mi abuelo: 'Ya te podías cagar un poquito más bajo'. Ahora en serio, pienso que para ofender tienes que tener la capacidad de hacerlo; si es algo en lo que no cree, poco daño puede hacer con esa expresión. Si es algo más ofensivo que se dirige a mí, evidentemente me hiere, pero sinceramente me la pela lo que diga Willy Toledo", responde.

La gira de Siloé tiene numerosos compromisos por delante. El 27 de septiembre actuarán en La Fábrica de Chocolate de Vigo (Pontevedra) y el 28 en la sala Sónar de Santiago de Compostela, el 12 de octubre en Clandestino, en Albacete, y el 18 de ese mes serán protagonistas de uno de los "Conciertos de Radio 3".

Por Javier Herrero.