Silvia Abril y Lucía Jiménez ensalzan la cultura del vino en Ribera del Duero

Las actrices Silvia Abril y Lucía Jiménez han ensalzado esta mañana la parte social y la cultura del vino durante su participación en la III Fiesta de la Vendimia organizada por el Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero y el Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos).

Abril ha recibido el nombramiento de Embajadora de la Ribera y de la Fiesta de la Vendimia, mientras que Lucía Jiménez ha sido elegida Ribereña del Año.

Ambas se unen así al elenco de artistas, entre ellos Antonio Orzco, Quequé y Quim Gutiérrez, que desde hace tres años están siendo reconocidos por esta Denominación de Origen.

"Somos valientes y nos gusta apostar por cosas que igual suenan raras al sector pero al final demuestran que tiene que estar en todos los rincones. Maridamos con música, cine, gastronomía, cultura, buen ambiente, arte, patrimonio, brindis a pie de calle, porque el vino es una forma de vida", ha señalado la responsable de Comunicación del Consejo Regulador, Rebeca Ruano.

Adaptándose al ambiente festivo que se respiraba, ambas artistas han aceptado estos reconocimientos con humor e implicación con el público asistente.

"En mi casa se va a desayunar con Ribera del Duero, vamos a empezar y terminar el día con el vino de la Ribera", anunciaba Silvia Abril, para a continuación afirmar que había descubierto la importancia que tiene la parte social del vino.

"He descubierto a una gente muy trabajadora pero muy partidaria de compartir algo cultural como es la gastronomía y el vino", ha asegurado la artista.

Por su parte, la actriz Lucía Jiménez, que ha sorprendido a los asistentes cantando a capela el tema "No soy de aquí ni soy de allá" en el escenario, ha recordado su origen castellanoleonés -es segoviana- y su conocimiento de los vinos ribereños, para a continuación comprometerse a difundirlos aún más.

"Es un honor y un lujo estar en Aranda, tengo muchos amigos y me gusta mucho el vino, sobre todo el buen vino, como nos ha enseñado mi padre. He transmitido esa pasión y he presumido del Ribera del Duero allá donde voy. Lo llevo en el corazón y también en la bodega de casa", ha bromeado.

Asimismo ha destacado el éxito de esta denominación de origen en el exterior: "nace aquí y es nuestra, pero viaja por el mundo y gusta y eso es un éxito, que no tiene fronteras".

El acto principal ha finalizado con el tradicional pisado de las uvas y reparto del mosto entre los asistentes.

Al encuentro ha acudido en representación de la Junta de Castilla y León el viceconsejero de Agricultura, Jorge Llorente, que ha acompañado al presidente del Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero, Enrique Pascual, al presidente de la Ruta del Vino Ribera del Duero, Miguel Ángel Gayubo, y la alcaldesa de Aranda, Raquel González.

Lo actos de la III Fiesta de la Vendimia continuarán esta tarde con la entrega de los premios Herencia Ribera, el hermanamiento con Galicia y los conciertos de Luar Na Lubre y Mago de Oz.

Los asistentes podrán además degustar el vino de quince bodegas de la DO en diferentes casetas distribuidas por los distintos escenarios.