Simple Minds mueven a junio de 2021 su "show" en Madrid por 40 años de música

El concierto que la banda Simple Minds debiera haber celebrado la próxima semana en Madrid ha sido aplazado este viernes al 24 de junio de 2021 a causa de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Lor organizadores han indicado en nota de prensa que se mantendrá el recinto, el Wizink Center, para esta cita con la que los británicos conmemoran 40 años de carrera tras su última visita a la capital española, que tuvo lugar en 2018 en el más recoleto escenario de Noches del Botánico.

Las entradas ya adquiridas son válidas para esta nueva fecha. Aquellas personas que no puedan acudir y deseen solicitar la devolución pueden hacerlo en el plazo de 14 días por la misma vía oficial en la que realizaron la compra.

Este grupo de Glasgow fue fundado en 1977 por Jim Kerr (voz), Brian McGee (batería) y Charlie Burchill (guitarra, violín y saxofón) y publicó dos años después su primer álbum, "Life In A Day", y durante esa primera etapa fueron adscritos a géneros como el "post-punk", la "new wave" o el "synthpop".

La inclusión en la banda sonora de la película "El club de los cinco" del éxito "Don't you forget (about me)" y el álbum "Once upon a time", ambos en 1985, los convirtieron en una banda de rock de estadios y durante un tiempo compitieron en fama con U2.

Se estima que a lo largo de su carrera han vendido 60 millones de copias de su discografía, que actualmente llega hasta "Walk Between Worlds" (2018), su decimoctavo álbum de estudio.

En reconocimiento a toda su carrera y a su obra, que incluye varios números 1 mundiales como "Alive and Kicking" y "Belfast Child", Simple Minds fueron distinguidos en 2016 con el Premio Ivor Novello por el valor de su faceta compositiva.