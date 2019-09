La orquesta Sinfónica abre los conciertos de Rock in Río con "Suite del Rock"

La Orquesta Sinfónica Brasileña abrió este viernes oficialmente el escenario principal de conciertos de Rock in Río, en su nueva edición en Río de Janeiro, con una "Suite del Rock", un popurrí musical que incluyó adaptaciones de bandas como Queen, The Beatles, Rolling Stones y Guns N'Roses.

Comandados por el maestro Silvio Viegas, los 68 músicos de la orquesta interpretaron 25 clásicos que marcaron la historia de Rock in Río desde su primera edición en 1985 con instrumentos clásicos, salvo por uno de sus integrantes que, destacado en la mitad del escenario, los acompañó con los acordes de una guitarra eléctrica.

"Help" de The Beatles, "Satisfaction" de Rolling Stones, "Sweet child of mine" de Guns N' Roses, "Fear of the dark" de Iron Maiden, fueron algunos de los clásicos del rock internacional que formaron parte de la selección.

Reconocidas bandas y cantantes del rock brasileño también estuvieron presentes en la suite como Legiao Urbana, Lulú Santos, Kith Abelha y Cazuza e Frejat.

La "Suite del Rock" terminó con la canción "Imagine", de John Lennon, que además fue interpretada por un pequeño coro.

Rock in Río, el mayor festival de música del mundo, abrió este viernes las puertas a los miles de fanáticos que durante siete días disfrutarán en la "cidade maravilhosa" de conciertos de bandas y artistas de renombre internacional y de un gigantesco parque de diversiones.

Foo Fighters, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, P!nk, Muse, Imagine Dragons y Drake encabezan la lista de artistas que llevarán más de 300 shows de música a la Ciudad del Rock durante los siete días del festival, que incluye metal, rock clásico y alternativo, pop, rap, electrónica y el original funk de las favelas cariocas.

El británico Seal, ganador del grammy por "Kiss from a rose" la canción que fue banda sonora de la película "Batman forever", y el rapero canadiense Drake, son las figuras más esperadas del día, una jornada que mezclará los sonidos del soul con la electrónica y el rap.

En su octava edición en Río de Janeiro, y vigésima a nivel mundial, ya que también se ha realizado en Portugal, España y Estados Unidos, los conciertos están programados en dos etapas.

La primera que arranca este viernes y termina el domingo 29 de septiembre, y una segunda que comienza el jueves 3 de octubre y se extiende hasta el 6, cuando la banda británica Muse clausurará esta edición de Rock in Río.

Para este año, los organizadores proyectan que unas 700.000 personas (100.000 diarias) visiten Rock in Río, un evento que generará unos 30.000 empleos y con el que se espera una renta calculada en 1.700 millones de reales (425 millones de dólares).