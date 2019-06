Slipknot desata la demencia en Download Festival

Mismo calor, más grados de rock en la segunda jornada de Download Festival 2019, que tras la nostalgia ochentera del día anterior ha centrado su atención este sábado en las décadas posteriores: el "grunge" noventero de los redivivos Stone Temple Pilots y, sobre todo, el cambio de siglo representado por el corrosivo y esquizofrénico metal de Slipknot, que ha desatado la locura.

Gracias a ellos, como ha quedado en evidencia por la cantidad de público congregado ante su concierto y el número de camisetas que rondaban la Caja Mágica, la asistencia ha repuntado ligeramente con respecto al viernes, hasta las 23.000 personas.

También en el caso de los Stone Temple Pilots, que se mantuvieron inactivos entre 2003 y 2008 y llevaban 25 años sin actuar en Madrid, su concierto ha sido uno de los focos principales de atracción de la jornada, a la que han llegado con nuevo vocalista, el carismático y más que solvente Jeff Gutt, y nuevo disco, "Stone Temple Pilots 2018".

A pesar de ello, su directo en Download apenas ha recorrido el contenido de ese álbum más allá de "Roll Me Under" para centrar el repertorio en sus dos primeros discos, "Core" (1992) y "Purple" (1994), curiosamente los que sonaron en aquella última visita a la capital, por lo que la noche ha tenido mucho de "deja vu" para los oyentes más veteranos, que han disfrutado cortes como "Interstate love song".

Algo parecido pero multiplicado ha sucedido con Slipknot, los siniestros enmascarados de Iowa (EE.UU.), pues no tocaban en la capital (en todo el país, en realidad) desde hacía 10 años. Esta parada ha sido para más inri la única que han programado por España.

"Hemos esperado mucho para veros de nuevo. ¿¿Estáis listos para volveros realmente locos??", ha prorrumpido Corey Taylor, el líder de esta banda de alineación cambiante, anticipando lo que estaba por venir.

Su actual periplo europeo constituye más una gira de 20 aniversario de su primer disco, "Slipknot" (1999), que la presentación de su más inminente nuevo trabajo, "We Are Not Your Kind" (2019), que se publicará en agosto y del que solo han interpretado los dos temas de anticipo, "Unsainted" y "All Out Life".

De su ya lejano álbum homónimo, por el contrario, han rescatado hasta cinco cortes, una retrospectiva amplia para esta banda con cinco (casi seis) discos en la calle y más de 20 millones de copias vendidas, en la que no han olvidado "Spit it out" en plenos bises, pero sí "Wait and bleed".

Aun así, o precisamente por ello, no ha decepcionado ni su energía, ni su rotundidad ni tampoco la puesta en escena desde el apabullante arranque con caída de telón y simultánea apertura de un Hades de alaridos, triple percusión y fogonazos al ritmo de "People = shit" o "(sic)", en una carrera demente y sin freno.

Esta segunda jornada ha contado además con otros alicientes desde su apertura a primera hora de la tarde, con un sol de justicia para acompañar el rock de los barceloneses Graveyard, del mismo nombre que otro grupo sueco, lo que ha atraído a algunos, víctimas de la confusión, mientras en los escenarios grandes arrancaba la música con Kontrust y Red Fang.

Otra cita ineludible pese a las temperaturas de esos primeros impases (y los malos olores que rodeaban el escenario 2) ha sido el directo con regusto clásico a Led Zeppelin de Rival Sons. Con solo diez años de existencia y la voz rasgada de Jay Buchannan al frente, estos estadounidenses se han ido de Download con muchos seguidores nuevos tras un directo de "blues" y rock electrizante, de lo mejor del día.

Tras ellos, justo antes de los conciertos estrella, ha sido el turno de los predicadores suecos de "death metal" Amon Amarth, banda fundada apropiadamente en una ciudad llamada Tumba, con una espectacular puesta en escena que incluía bocanadas de fuego infernal y una gigantesca cornamenta como parapeto de la batería.

"¡Bienvenidos a nuestra fiesta vikinga!", ha celebrado en español su sonriente cantante de voz cavernosa y poblada barba, Johan Hegg, que volverá en noviembre junto con el resto del grupo para volver a tocar en Madrid y Barcelona y "rasgar los cielos" con su robusto directo.

Si ellos lo han tenido difícil, más complicado ha sido el papel de Enter Shikari de tocar en pleno concierto de Slipknot, tras el que aún ha habido tiempo para la despedida de Madrid de los navarros Berri Txarrak, que dejan la actividad tras 20 años de llenar salas de todo el país con su rock de base social en euskera.

Este domingo 30 de junio llegará el broche del tercer Download español, con la actuación estelar de la banda de culto Tool, además del post-rock instrumental de los siempre aplaudidos españoles Toundra.