Sofia Coppola y Bill Murray se reencontrarán en la primera película de Apple

La cineasta Sofia Coppola y el actor Bill Murray, que deslumbraron en la gran pantalla con la cinta "Lost in Translation" (2003), se reunirán en la película "On the Rocks", que marcará el estreno de Apple en la producción de cine, informó hoy el medio especializado Deadline.

La actriz Rashida Jones también formará parte del elenco de este largometraje sobre el reencuentro en Nueva York de una joven madre con su vividor y seductor padre.

Coppola y Murray triunfaron en 2003 con "Lost in Translation", una aclamada y melancólica película "indie" con Tokio como escenario que sirvió, asimismo, para lanzar la carrera de una joven Scarlett Johansson.

"Lost in Translation" le dio el Óscar al mejor guion original a Coppola, hija del director Francis Ford Coppola, realizador, entre otras, de la trilogía "El padrino".

Además de "Lost in Translation", Coppola y Murray trabajaron juntos en "A Very Murray Christmas" (2015), un especial navideño de la plataforma digital Netflix.

"On the Rocks" es el primer proyecto en coproducción que pone en marcha Apple con A24, tras el acuerdo que firmaron ambas compañías el pasado noviembre para desarrollar películas.

Este movimiento en el cine encaja con la reciente estrategia del gigante de la manzana de entrar en el terreno del entretenimiento audiovisual y, especialmente, en el mundo de las series de televisión y las plataformas de "streaming" (emisión en línea).

En este sentido, Apple tiene en marcha proyectos para la pequeña pantalla para los que ha fichado a estrellas como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Damien Chazelle, Steven Spielberg, J.J. Abrams, Chris Evans u Oprah Winfrey.