"Solo: A Star Wars Story", una radiografía del origen de Han Solo

La multimillonaria franquicia de "Star Wars" presentó hoy en Pasadena (California) "Solo: A Star Wars Story", la segunda entrega de su universo derivado, esta vez con una inmersión en la juventud de Han Solo que permite conocer el origen del carácter complicado, canalla y pícaro del personaje.

"Antes del rodaje de la película fui a hablar con Harrison Ford, quería mostrarle mi respeto y tener su bendición", explicó Alden Ehrenreich, el actor encargado de encarnar al joven Solo, que no duda en recrear con gran fidelidad algunos de los gestos y maneras más reconocibles del célebre contrabandista.

"Harrison ha visto la película y le ha encantado", agregó entre risas el actor, que acudió a la presentación del filme en el Centro de Convenciones de Pasadena (California) junto a Emilia Clarke, Donald Glover, Woody Harrelson, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Paul Bettany y el director del filme, Ron Howard.

"He hecho muchas películas en mi vida, pero el fervor que hay por 'Star Wars' es algo inigualable. Es una sensación parecida a la que tenía rodando el documental sobre The Beatles. ¡Sabía que no podía cagarla! Son obras que importan de verdad a los fans", declaró el realizador, que reemplazó a Phil Lord y Christopher Miller, despedidos por Lucasfilm.

Lord y Miller fueron despedidos tras haber trabajado en la película durante cuatro meses y medio. El dúo mantuvo importantes "diferencias creativas" con Lawrence Kasdan, guionista de la cinta junto a su hijo, Jonathan.

"Cuando me incorporé, lo más importante estaba hecho, que era tener el guión y el reparto listo. Soy una persona que ama colaborar con los demás. La clave aquí era ver cómo el resto de personajes impactan en la forma de ser de Han. Aquí logramos comprender por qué se comporta como lo hace en el futuro", dijo Howard al respecto.

La cinta, de estreno el día 25, arranca con un golpe que tratan de ejecutar Han y Qi'ra (Clarke), pero la pareja no logra culminar su escapada y se ven separados a la fuerza. Años después, Han, tratando de mostrar su valía como piloto, volverá a reencontrarse con su amada, aunque la personalidad de la joven ha cambiado tras formar parte de una red de criminales.

En ese viaje, Han conocerá a su futuro copiloto, Chewbacca, y al cazarrecompensas Lando Calrissian, con quien forja una complicada amistad.

"Han es un personaje que siempre he amado", reconoció Lawrence Kasdan. "Es temerario, cínico, no confía en nadie y es un poco estúpido, algo que me encanta. Hace y dice cosas que no debería, pero es parte de su encanto. Y aquí le presentamos dentro de un grupo donde cada uno quiere algo en concreto", señaló el guionista.

"Dentro de él hay un gran conflicto: sus ideales y sus deseos están en guerra permanentemente", indicó.

Thandie Newton, que interpreta a una experta ladrona en el filme, dijo que "los personajes de esta franquicia tienen una carisma especial" y elogió el candor con el que se trazan los personajes más infantiles.

"Es el material de que están hechos los sueños", sostuvo la británica, quien se emocionó recordando cómo uno de sus hijos dio un abrazo a uno de los robots que aparecen en la película.

La cinta es la segunda cinta escindida del universo "Star Wars" tras "Rogue One", estrenada en 2016.

La franquicia, una máquina de hacer dinero para Disney, seguirá viento en popa con el noveno capítulo de "Star Wars", previsto para 2019.

Además, Rian Johnson, director y guionista de "Star Wars VIII: El Último Jedi", se hará cargo de una nueva trilogía que prescindirá de los Skywalker y apostará por nuevos personajes.

David Benioff y D.B. Weiss, creadores de la serie "Juego de Tronos", también escribirán una serie de películas independientes de la saga Skywalker.

Y, por si fuera poco, Jon Favreau, se encargará de escribir la primera serie de acción real basada en personajes clásicos de la saga.

Antonio Martín Guirado