Sonorama recupera en internet su edición de 2019 para amenizar la cuarentena

Los promotores de Sonorama Ribera, el festival de música que desde 1998 se celebra en agosto en Aranda de Duero (Burgos), han querido poner su granito de arena para animar el confinamiento decretado para combatir el COVID-19 y han decidido hacerlo recuperando su edición de 2019.

Bajo la etiqueta #SonoramaRiberaencasa, a partir de este viernes, 3 de abril, a las 13:00 horas y por youtube se podrán revivir los conciertos que ofrecieron casi 40 de los artistas que participaron en la última cita del festival, ha informado a Efe Javier Ajenjo, director del encuentro.

El viernes se sucederán las actuaciones de grupos como Tequila, Tarque, La Orquesta Mondragón o Varry Brava para finalizar, a partir de las 20:30 horas, con el concierto completo de Shinova.

El sábado habrá oportunidad de disfrutar, entre otros, con kitai, Morgan, Depedro, Fuen Fandango, The Vaccines, Second o Deacon Blue. La jornada se cerrará, de nuevo a partir de las 20:30 horas, con el concierto completo de Love of Lesbian.

La clausura de este festival llegará a partir de las 13:00 horas del domingo con Olivia, Nacho Vegas, Carolina Durante, Fangoria, Crystal Fighters o la que fue cita estrella de Sonorama Ribera 2019, Nacho Cano.

La emisión de los conciertos, ha indicado Ajenjo, estará salpicada de sorpresas en forma de saludos en directo de algunos de los artistas participantes.

Para seguir esta propuesta solo es necesario enlazar con youtube a través de un enlace que se habilitará en la propia página del festival; www.sonorama-aranda.com.