Sorogoyen dice que solo en el ultimo momento se dará cuenta de lo grande que es esto

Rodrigo Sorogoyen, Marta Nieto y Eduardo Villanueva recorren el Paseo de la Fama de Hollywood en una tarde lluviosa como unos turistas más, pero el domingo se convertirán en protagonistas de los premios de la Academia y tratarán de conseguir un Óscar que se le resiste a España.

"Cada vez que te paras a pensarlo es muy fuerte, pero somos especialistas en no mirar desde fuera y hacer lo que debemos", dijo a Efe Sorogoyen, director de "Madre", candidato al Óscar al mejor corto de acción real. "Soy muy cenizo para esas cosas, así que en el último momento me daré cuenta realmente de lo grande que es esto", agregó.

Los días previos a la ceremonia son un maratón de actividades para el equipo de "Madre".

"Estamos centrados en cumplir la agenda: ir a ver a esta persona para contarles un proyecto, hacer entrevistas y así, sin parar. Estar en Los Ángeles está bien, pero los Óscar serán otra historia. Estaremos temblando y con una sonrisa gigantesca", dijo el cineasta.

Sorogoyen es el séptimo director español que consigue una nominación al mejor corto en los Óscar.

El primero fue Juan Carlos Fresnadillo en 1996, con "Esposados", y le siguieron Nacho Vigalondo ("7:35 de la mañana", 2004); Javier Fesser ("Binta y la gran idea", 2006); Borja Cobeaga ("Éramos pocos", 2006); Esteban Crespo ("Aquel no era yo", 2013) y Juanjo Giménez ("Timecode", 2016).

Finalmente, y tras las críticas suscitadas, la Academia de Hollywood decidió que los Óscar no entregarán ninguno de sus premios durante las pausas publicitarias de la gala. La categoría del mejor corto era una de las afectadas, junto a mejor fotografía, mejor montaje y mejor maquillaje y peluquería.

"Hemos movido unos hilos", señaló Sorogoyen entre risas.

"Era una pena, una decisión extraña y absurda que iba en contra del propio cine. Me parecía aberrante que quitaran categorías como fotografía o montaje, pero tampoco querría que quitaran los cortos porque sería denigrarlos aún más. Era absurdo quitar cualquiera", declaró.

"Es una gran noticia", sostuvo la actriz protagonista del corto, Marta Nieto. "Esta ceremonia es la gran fiesta del cine y debe representar a todos. Cada eslabón debe estar representado. Todos los miembros del equipo son esenciales", añadió.

Nieto está radiante y recuerda con mucho cariño cuando asistió a una proyección del corto en Hollywood.

"Sentí una acogida muy efusiva, calurosa y apasionada. No me lo esperaba para nada. Entendí que aquí hay una pasión real por el cine. Me sentí parte de eso y me hizo sentir muy feliz", manifestó.

La actriz nunca soñó con estar en los Óscar porque le parecía algo "de ciencia ficción".

"Siempre tienes una idea en tu imaginario gracias a lo que ves en la televisión sobre la alfombra y la gala, pero nunca intenté acercarme a esto en primera persona. Está siendo muy divertido, aunque algo estresante a ratos. Es la celebración de un proyecto que nos encanta y que es origen de otro que va a tener más vida este año", indicó.

La intérprete se refiere así al largometraje homónimo que han rodado partiendo como base de la estremecedora secuencia inicial que da forma al corto de "Madre", y promete que el material sorprenderá a los espectadores.

"No es lo que te esperas. No es un "thriller", no es la búsqueda del niño", apuntó.

Sorogoyen considera que tienen entre manos un "gran material" y que es "un punto a favor" el hecho de que la historia vaya por un camino diferente al esperado.

"Creo que estamos innovando y eso nos da ganas de enseñarlo", agregó el director, que no se siente favorito para alzarse con la estatuilla este domingo.

"Nos tomamos a cachondeo los pronósticos", señaló.

"Cada uno tiene su favorito", se apresura a explicar Eduardo Villanueva, uno de los productores del corto. "Si nos sintiéramos favoritos, estaríamos bastante nerviosos y sería difícil de manejar, pero lo cierto es que no hay favorito rotundo", recalcó.

El domingo, ganen o pierdan, celebrarán con una fiesta en las montañas de Beverly Hills.

"Viene mucha gente querida. Queríamos juntar a todos los que se sienten parte de esto", dijo Nieto.

"Vamos a celebrarlo ganemos o perdamos. Igual un poco más si ganamos", finalizó Sorogoyen.