Spielberg recibe en Roma el premio David de Donatello a su carrera

El cineasta estadounidense Steven Spielberg recibió hoy en Roma el premio David di Donatello a su carrera por parte de la Academia de Cine italiana, galardón que el director de "Jurasic Park" o "Schindler's List" (La lista de Schindler) agradeció elogiando a los grandes maestros del celuloide de Italia.

Spielberg recibió el reconocimiento de la mano de la actriz italiana Monica Bellucci y en su discurso homenajeó a los "legendarios maestros" de la gran pantalla italiana como Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Giuseppe Tornatore o Sergio Leone, entre otros, que le han inspirado durante toda su carrera.

Tampoco olvidó a los cineastas actuales y mencionó a algunos como Paolo Virzì o Paolo Sorrentino, que a su parecer protagonizan "una nueva generación que está llevando el renacimiento del cine italiano a todo el mundo".

Aprovechó para relatar una anécdota que le sucedió en 1971 en su primer viaje a Roma, cuando aún no gozaba de la fama actual y el primer día que se encontraba en su habitación del hotel en el que se alojaba la recepcionista le llamó y le indicó que en la entrada le esperaba una persona.

Aquel hombre era Fellini, "uno de los más grandes directores de la historia del cine italiano".

Fellini había oído hablar de él y quería conocerle, así que le llevó a dar un paseo por la capital italiana y Spielberg pudo descubrir "la belleza de Roma a través de sus ojos".

"Fellini me dijo 'es importante entretener al público pero es más importante entretenerse a uno mismo'. Se refería a que para entretener a la gente primero uno tiene que ser el público. Aquel consejo no lo he olvidado nunca", rememoró.

Spielberg, que acaba de desvelar que comenzará a rodar la quinta entrega de la saga de aventuras de Indiana Jones en el Reino Unido en abril de 2019, aprovechó también para hablar de la película de ciencia-ficción "Ready Player One" que acaba de estrenar y que "es sobre todo una historia de amistad".

El cineasta, guionista y productor entregó también a su vez el premio David de Donatello al mejor director novel a Donato Carrisi por su cinta "La ragazza nella nebbia".

Los premios David di Donatello son los máximos galardones que concede la Academia de Cine italiana desde 1956.

En esta edición, parte como favorita la cinta italiana "Ammore e Malavita", de Marco y Antonio Manetti, con quince nominaciones, entre ellas mejor película y mejor director.