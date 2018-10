Spike Lee: "Los inmigrantes son hoy el chivo expiatorio del fascismo"

Combativo e irónico, el cineasta estadounidense Spike Lee ha asegurado hoy en Madrid que los inmigrantes son "el chivo expiatorio del fascismo" y ha lamentado que no haya "una ola de indignación mundial" por lo que está ocurriendo en la frontera con México.

"Niños arrancados de los brazos de sus madres y ningún mecanismo para asegurar que se vuelvan a reunir, ¿por qué no está tratándose este tema en la ONU?", ha planteado el cineasta en un encuentro con periodistas para presentar su última película, "Infiltrado en el KKKlan".

El filme, basado en una historia real, parte de la delirante premisa de un policía negro que logra infiltrarse en el Ku Klux Klan. Aunque la historia sucede en los 70, Lee se ocupa de dejar bien claro el paralelismo con el actual rebrote del racismo y el fascismo, no sólo en Estados Unidos.

"El fascismo es global y espero que la gente vea esta película como un fenómeno global, no sólo a unos locos con capirotes en América", advierte el director de "Malcom X", que se confiesa fan total de Carlos Saura.

Vestido con cazadora vaquera, una gorra negra de los NY Yankees y anillos en los dedos, Lee arranca la entrevista con cierta desgana pero poco a poco va calentándose, sobre todo al hablar de "el agente Naranja", que es como él prefiere llamar al actual presidente de EE.UU., Donald Trump.

"¿Cómo puedes pretender que otro país pague algo que tú quieres?, plantea. "Hay americanos que aún creen que los mexicanos van a pagar el muro, pero México claramente ha dicho, 'Que os jodan'. ¿Y qué va a hacer el agente Naranja: mandar al Ejército a robarles el oro o va a enviar a James Bond a lo Goldfinger?".

"Infiltrado en el KKKlan", que se estrena en España el 31 de octubre, se basa en las memorias de Ron Stallworth: John David Washington se pone en la piel del primer policía negro de Colorado Springs, y Adam Driver ("Girls", "Star Wars: el despertar de la fuerza"), en la del compañero que le ayuda a infiltrarse en la red de extrema derecha liderada en aquellos años por David Duke.

Por si las reiteradas alusiones a lemas como "America first" no fueran suficientes, Lee incluye al final del filme imágenes de la violencia desatada hace más de un año en las protestas contra las marchas ultranacionalistas de Charlottesville (Virginia), en las que murió una activista.

"No sé si esta película es propaganda", manifiesta el cineasta preguntado al respecto. "¿Es 'El nacimiento de una nación' propaganda o 'Lo que el viento se llevó'? El término propaganda se usa muy alegremente. No sé, supongo que todo depende de qué lado estés".

La película de D.W. Griffith, considerada piedra fundacional del cine moderno, aparece explícitamente en "Infiltrado en el KKKlan", que cuenta además con una aparición de Harry Belafonte recordando las atrocidades cometidas en su época.

"El Klan estaba dormido, y esa película le dio alas, le hizo renacer, fue la causante directa de que gente muriera linchada y asesinada", recuerda Lee.

El autor de "Haz lo que debas" (1989) defiende la combinación de humor y denuncia en el filme. "Cuando Jordan Peele -productor del filme y director de la aclamada 'Déjame salir' (2017)- me llamó y me contó la premisa de la película, me eché a reír, pensé que era una broma, un policía negro infiltrado en el KKK; es absurdo, el humor parte de esa premisa", explica.

Eso sí, deja claro que no se trata de una comedia. "No es la primera vez que el cine usa el humor para tratar de temas serios", afirma y menciona a uno de sus cineastas favoritos, Stanley Kubrick, y en concreto "Teléfono rojo volamos hacia Moscú" (1964). "No sé me ocurre nada más serio que la aniquilación nuclear de la especie humana", dice.

El tiempo se agota y Spike Lee aprovecha para lanzar otra pregunta: "¿Dónde vive Carlos Saura? Quiero comprar unos pósters de sus películas y que me los firme. Carlos, soy un gran fan, fírmame unos pósters por favor".