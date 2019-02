Spike Lee rinde homenaje a Prince y "Do The Right Thing" en los Óscar

El cineasta estadounidense Spike Lee, uno de los nominados estrella en los Óscar por la cinta "BlacKkKlansman", rindió hoy homenaje con su vestuario a su emblemática película "Do The Right Thing" (1989) y al desaparecido músico Prince.

"My hermano Prince está mirando esta noche y cantando 'va a ser una noche hermosa'", publicó Lee en su perfil de Instagram con una foto de su atuendo.

El cineasta vistió hoy un conjunto de tono púrpura, el color preferido de Prince, además de un colgante con el símbolo que representaba a esa legendaria figura de la música negra fallecida en 2016.

Asimismo, Lee llevó hoy unos anillos con las palabras "hate" (odio) y "love" (amor) como hacía el personaje del actor Bill Nunn en la cinta "Do The Right Thing".

"BlacKkKlansman" opta a seis Óscar hoy, de los cuales tres tienen el nombre de Lee: mejor película, mejor director, y mejor guion adaptado.

Aunque nunca se ha llevado una estatuilla, el responsable de otras cintas como "25th Hour" (2002) sí tiene un Óscar honorífico de la Academia por su brillante trayectoria.