Sr. Chinarro: "Si la gente hiciese más el amor, habría menos ganas de guerra"

Sr. Chinarro, decano de la música alternativa en español, celebra sus bodas de plata con "Colección permanente", recopilatorio que lo reivindica como epicentro "de arte contemporáneo y oracular"; no en vano, se precian de haber anticipado en canciones el auge de la extrema derecha en Andalucía.

"La gente se aburre y tiene ganas de guerra; si hiciesen más el amor...", razona Antonio Luque, artíficie y único miembro estable del grupo a lo largo de estos 25 años de existencia, que ya entonaba este argumentario ("Habrá que hacer el amor, por un mundo mejor") en su emblemático tema "Una llamada a la acción".

No podía sustraerlo de su primer álbum de grandes éxitos, ya a la venta, que condensa en 14 canciones lo mejor de 16 discos de estudio desde la publicación de su EP "Pequeño circo" (1993), al que seguiría el LP "Sr. Chinarro" (Acuarela Discos, 1994), en una época en la que el "indie" español prácticamente se circunscribía a un grupo de amigos en torno a la sala Maravillas de Madrid.

"Las discográficas indies que habían sacado a los grandes grupos de los 80 habían desaparecido, como DRO, y no había dónde mandar las maquetas", rememora este sevillano, en cuya historia jugó un papel fundamental Jesús Llorente, que fundó Acuarela Records para que las primeras canciones de Sr. Chinarro vieran la luz.

Pronto empezó a ganarse la atención de los medios especializados, sobre todo a partir de "El por qué de mis peinados" (1997), aunque la selección de "Colección permanente" se ha enfocado en lo mejor de su producción a partir de "El fuego amigo" (2005), disco tras el que fueron tentados incluso por la gran industria.

"Tuve una oferta de Universal, pero no me gusta cómo trabajan las multinacionales en ninguna faceta del comercio internacional", argumenta Luque, pero no por rechazo directo a la comercialidad. "Mi sello me dice que les gustaría vender más discos y yo respondo que a mí también", comenta con sorna.

Modesto con su legado en la construcción del imaginario musical alternativo en España, afirma que "quizás" hoy no les hubieran publicado su obra y se limita a señalar que le hubiese gustado "hacer letras que se comprendan a la primera sin perder carga poética".

De ello, en realidad, empezó a hacer gala especialmente a partir de discos como "Presidente" (2011) y "Menos samba" (2012), en los que ejerció de azote de la clase política y agitador de conciencias, decorando sus melodías además con toques folclóricos hoy tan en boga.

¿Qué le ha parecido el resultado de las últimas elecciones autonómicas en su región? "No estoy nada sorprendido, la gente que ha votaba al PP se ha venido arriba por contraposición al tema de Cataluña, un tema exagerado por agentes dobles de su mismo bando, y se han extremado las posturas", opina.

"El socialismo del PSOE hace tiempo que no es socialismo, son siglas muy huérfanas. La gente se aburre y tiene cada vez más gana de guerra. Cualquiera que viva cerca de 100 años empieza a ver cómo en algún momento se come un marrón gordo... Y ahí viene uno otra vez", pronostica Luque.

Sr. Chinarro tiene previstas dos próximas actuaciones: el 14 de diciembre en La Capsa de El Prat de Llobregat (Barcelona) y el 16 de enero en el Teatro Barceló de Madrid, dentro del ciclo Inverfest.

Javier Herrero.