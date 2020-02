La Sra.Tomasa se sube al tren del "trap" en su disco "Alegre pero peligroso"

La Sra. Tomasa se sube al tren del "trap" en su nuevo disco "Alegre pero peligroso", que sale a la luz mañana y que cuenta con una canción en colaboración con el rapero Bejo, según ha explicado la banda catalana en una entrevista con Efe.

A la Sra. Tomasa le gusta "jugar con lo que suena e ir mezclando", y la fusión de estilos y sonidos latinoamericanos, como la timba o la salsa, con reggae, funk, rap y las tendencias más electrónicas son marca de la casa.

Pero en esta ocasión han cambiado el "drum and bass" por el "trap" porque "la intención de la banda siempre ha sido hacer música latina con la electrónica más "mainstream" y ahora lo que está subiendo es el "trap", el "drum and bass" ya no está a la orden del día".

"Alegre pero peligroso" contiene ocho temas inéditos compuestos por los siete miembros del grupo -Santiago Longaron (saxo), Marc Soto (batería), Alberto Limiñana (bajo), Jordi Sanz (guitarra), Pablo Domínguez (percusión), Pau Lobo (voz) y Kquimi Saigi (teclado)-, otro que ya había sido compuesto para su ciclo de conciertos Live Sessions y dos interludios: "Estado Mental" y "Olivo".

Los dos últimos tienen la voluntad de "dedicar un par de minutos del disco a otra cosa diferente del frenetismo y la fiesta, de transmitir un mensaje profundo y vital sobre aspectos que nos afectan a todos".

El disco cuenta con la colaboración del rapero canario Bejo en "Que venga", un tema que refleja la intención de estos músicos "de hacer bien las cosas y de poder tocar en más países, sin miedo a lo que venga".

"Como el rap canario está en auge -según señalan a Efe-, quisimos incluir en el disco un poco de éste, además de afro y de trap, los tres géneros que son tendencia en este momento”.

La Sra. Tomasa también "apuesta por la internacionalidad" en un álbum en el que cantan con la artista belga Coely en la canción "Muévelo" y con Stonebwoy, referente del afrobeat y procedente de Ghana, en "Para ti".

En "Alegre pero peligroso" hay canciones que tratan de "la superación, del amor, el desamor, de pasarlo bien, de la amistad, pero también hay otras que pretenden ser un acompañamiento en el dolor".

También dedican unos minutos a la nostalgia en "Ya no se juega", una canción sobre el paso del tiempo, "cómo era el día a día en nuestra infancia, el aspecto que tenía cualquier barrio y cómo todo eso ha cambiado: los niños ya no juegan en el parque, ahora se encierran en casa".

Cuando no saben sobre qué escribir, hablan precisamente de eso, de la dificultad que a veces les supone ponerse a componer y de la inspiración, "siempre desde la honestidad y sin intención de maquillar nada".

Todo eso quiere reflejar el título del álbum, que, según han señalado, hace referencia a "su filosofía de vida y al mundo de la música, que es un mundo maravilloso, pero difícil a la vez".

Los siete integrantes han participado en el proceso de creación, un aspecto "muy enriquecedor" para la banda porque "cada canción refleja algo de cada uno de ellos", pero a la vez "complicado, porque somos siete cabezas pensando, siete maneras distintas de escribir y de contar las cosas".

En relación con la composición, añaden que "no hay una fórmula para hacer este tipo de música" y, por eso, dejan "que la magia de los accidentes vaya sucediendo".

Los integrantes de La Sra. Tomasa consideran que en cada disco alcanzan un punto más de madurez como músicos y destacan que en este último "se notan los ocho años de carrera" que llevan y que han cambiado "el carácter frenético de los anteriores álbumes por sonidos más contundentes a la par que tranquilos".

El disco, producido por Genís Trani y publicado por la discográfica Guspira Records, se presentará por primera vez en directo el 21 de marzo en la Sala Apolo de Barcelona en el marco del Festival Guitar BCN.