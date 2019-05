Stallone será el principal atractivo de un festival en República Dominicana en 2020

República Dominicana acogerá en enero venidero el primer Cana Dorada DR International Film & Music Festival, cuya principal atracción será el actor, productor y director estadounidense Sylvester Stallone, según informaron este lunes sus organizadores.

Este nuevo festival de música y cine se celebrará del 16 al 20 de enero en el exclusivo enclave turístico de Punta Cana (este) y recibirá el respaldo de productores como Avi Lerner, Allen Shapiro, Mark Canton, Darina Pavlova y Sophie Watss, así como de la productora Millenium Films, destacaron los responsables locales del encuentro.

Esta última es la productora responsable de filmes como "Hunter killer"; "London has fallen"; "The mechanic"; "Drive angry", así como de la zaga "The expendables", entre otras.

El actor mexicano Fernando Colunga, quien hará su debut como productor, también estará presente en la muestra.

El Festival Cana Dorada servirá para destacar el "importante" rol que la música y el cine están desarrollando en la interacción cultural y la construcción de puentes de comunicación y creatividad entre la industria del entretenimiento latinoamericana y las más importantes figuras del mundo cinematográfico y musical de Hollywood, precisó la información.

Asimismo, que el objetivo primordial del festival será generar el diálogo y oportunidades de nuevos proyectos entre los productores e inversores de la industria musical, televisiva y cinematográfica.

Los organizadores aseguraron que destacaron que la cita estará "repleta" de estrenos cinematográficos, presentaciones musicales con los "mejores artistas" del momento y noches de gala con la participación de celebridades reconocidas mundialmente, emprendedores internacionales y amantes del cine y la música de todas partes del mundo.

Stallone, de 72 años, saltó a la fama internacional tras crear y protagonizar la serie cinematográfica "Rocky", cuya primera película salió en 1976, en la que interpretaba a Rocky Balboa, un tenaz boxeador, y por la que recibió una nominación al Oscar en 1977.

Conocido toda su vida por el cine de acción, el actor también fue el creador y protagonista de otra popular serie: "Rambo", cuya quinta entrega presentó en el recién concluido Festival de Cannes.