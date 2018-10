Stray Cats, Wilco y Tesla, cabezas de cartel del Azkena Rock

La banda de rockabilly más popular, Stray Cats, el rock alternativo de Wilco (Chicago) y el hard rock de Tesla (Sacramento -California-) serán los cabezas de cartel de la próxima edición del Azkena Rock de Vitoria, que se celebrará los días 21 y 22 de junio.

La organización ha anunciado ya muchos de los nombres que configurarán el programa de este año, encabezado por Stray Cats, una de las bandas más esperadas por el público de este festival, que ofrecerán un concierto dentro de su gira con motivo del 40 aniversario de la banda y que, tras 25 años, presentarán un nuevo disco de estudio que será una vuelta a sus orígenes.

A ellos se suman los ya anunciados Wilco, Tesla, Blackberry Smoke, The Living End, Lucero, Morgan, Starcrawler, Unsane, Tropical Fuck Storm, Giante y Outgravity, muchos de los cuales ofrecerán en el estadio de Mendizabala su única actuación en España.

Desde Sacramento, Tesla desembarcará en la capital alavesa diez años después de su última gira por España y presentarán su nuevo disco, que saldrá en primavera del próximo año. Iconos del hard rock desde los 80, la banda liderada por el carismático Jeff Keith ofrecerá un show cargado de potentes guitarras.

Otro de los grandes grupos, Blackberry Smoke, dará un espectáculo cargado de contundencia a golpe de guitarra y canciones pegadizas. A ellos se suman The Living End, que ofrecerán su única actuación en España de 2019 y presentarán su reciente LP "Wunderbar".

Lucero, llegados de Memphis, también han elegido el Azkena de Vitoria para su único concierto en el país y, tras más de dos décadas de andadura, presentarán su noveno disco "Among the Ghosts", que aúna country, soul y rock americano.

Por su parte los madrileños Morgan, que se subieron por primera vez a los escenarios hace seis años, están ahora inmersos en la gira de su trabajo "Air".

La 19 edición del Azkena se completa con otros nombres como la banda de Los Ángeles Starcrawler, que cuenta con una impresionante puesta en escena; el trío neoyorquino Unsane, pioneros del noise rock; Tropical Fuck Storm con su psicodelia con toques de punk australiano, y dos grupos locales: los vitorianos Giante y Outgravity.

A estas grandes bandas, se suma el escenario Trashville, que desde 2017 traslada al festival el ambiente de una sala pequeña de conciertos.

En él se darán cita propuestas transgresoras con artistas como Blind Rage and Violence, Los Torontos, Pussycat & The Dirty Johnsons y The Courettes.