Supermán y "Super" Hadj se enfrentan en el Festival del Cómic de Argel

Superhéroes de todo el mundo se dan cita esta semana en la 12º edición del Festival Internacional del Cómic de Argel (Fibda), en la que los clásicos americanos como Marvel y el manga japonés compiten con los nuevos héroes nacionales.

La muestra, que tiene lugar entre el 2 y el 5 de octubre, cuenta con un centenar de artistas llegados de quince países diferentes, con Estado Unidos como invitado de honor, y propone exposiciones, talleres, proyecciones de películas y concursos de disfraces.

En esta edición, la Fibda rindió homenaje a "Mékideche", un personaje mítico de los cuentos populares que da su nombre a la primera revista de cómics nacida en 1969 y que reunió a los mejores artistas de la época, que apenas superaban entonces la mayoría de edad.

A pesar de haber desaparecido hace ya varias décadas, marcó la historia del noveno arte y fue un arma del nacionalismo de la época post-revolucionaria a través de batallas contra invasores extranjeros.

Esta corriente regresa con una nueva generación de dibujantes que asegura haber encontrado en el "Hirak", el movimiento de protestas que desde hace ocho meses reclama la salida del antiguo régimen, su fuente de inspiración.

Pero no todos los superhéroes necesitan capa ni superpoderes. La estrella del momento es "El Hadj", un anciano que se ha convertido en una figura popular de la llamada "revolución de la sonrisa" gracias a su incansable activismo y su estética, un tocado con fez rojo y el traje tradicional argelino.

"Somos una generación que quiere aportar un soplo de aire fresco e intenta romper con esas barreras que durante mucho tiempo nos hicieron creer que no se podía crear algo diferente", aseguró a Efe su creador, Abdelkrim Mancer.

Unas aspiraciones que comparte la joven Bouchra Mokhtari, autora de "Zozo", una niña curiosa y traviesa que recuerda a la emblemática "Mafalda".

"Antes de ser artista soy una ciudadana y lo que estamos viviendo actualmente me afecta y como artista me enfrento a muchos obstáculos", declaró esta autodidacta de 25 años que sueña con estudiar animación, una especialidad que no existe en el país y que refleja una vez más la "fuga de cerebros".

El mercado ha sabido aprovechar el tirón de las protestas sociales y la ya célebre camiseta con el eslogan "El único héroe es el pueblo" es un superventas que compite con los habituales como "Supermán" o "Bola de Dragón".

Para Mehdi Bunab, fundador de la marca "M&P Shirts", que produce y distribuye este modelo en todo el país, más allá del objetivo comercial "se trata de inmortalizar este momento histórico que atraviesa Argelia".

El cómic en castellano estuvo presente también a través de la exposición "Sendas del Cómic" que reúne a creadores españoles, desde veteranos como Paco Rojo a noveles como Enma Ríos, traducidos al árabe. También contó con obras llegadas desde Latino América como Cuba, México, Argentina y Chile.

Como novedad este año, el ganador del premio a la excelencia será recompensado con un viaje con todos los gastos pagados al Festival "Comic-Con International" que se celebrará en San Diego (Estados Unidos) el próximo mes de julio.