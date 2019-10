El exlíder de Supertramp Roger Hodgson actuará en el BBK Musics Legends

Roger Hodgson, cantante, compositor y uno de los fundadores de Supertramp, y la cantante y guitarrista de blues-rock Joanna Connor actuarán en la próxima edición de BBK Musics Legends Festival, que se celebrará el 5 y 6 de junio.

Los organizadores del festival, que alcanza su quinta edición y se celebra en el Centro Ola BBK de Sondika (Bizkaia), han dado a conocer las dos primera actuaciones para la edición de 2020.

Hodgson, considerado uno de los compositores y letristas más importantes de nuestro tiempo, llegará dentro de la gira “Breakfast in America”, disco de Supertramp del que se han vendido más de 20 millones de copias y que fue galardonado con dos Grammys,

Roger Hodgson (Portsmouth, Inglaterra – 1950) fue el autor de la mayoría de los éxitos del grupo, como “Give a Little Bit”, “The Logical Song”, “Dreamer”, “Take the Long Way Home,” “Breakfast in America”, o “It's Raining Again”, entre otros.

Joanna Connor (Nueva York–Estados Unidos 1962), conocida como “The Queen of Blues/Rock Guitar”, es una reconocida compositora y guitarrista de blues/rock que en noviembre publicará “Rise”, disco que presentará en el BBK Musics Legends Festival.