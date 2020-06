Susi Caramelo presenta "Caramelo", en el que no faltará diversión ni glamour

Glamour, cameos locos, famoseo e incluso un homenaje a Pedro Almodóvar. Esto es lo que promete la humorista y reportera Susi Caramelo en su primer programa en solitario, "Caramelo", (#0 de Movistar +), en el que no faltará la diversión ni nuevas facetas de la popular reportera.

Aunque todavía se desconoce tanto la fecha de estreno (la plataforma señala que será a finales del verano, aunque se emitirá una primera entrega el 1 de julio) como el número de episodios, sí se sabe que cada uno de ellos será de aproximadamente media hora de duración en los que no va a "faltar diversión".

"No voy a renunciar al glamour y al famoseo, eso por descontado. Vamos a tener un par de cameos muy locos con rostros muy conocidos, invitados en cada programa y hasta le haremos un homenaje a Pedro Almodóvar. Está hecho con mucho amor, más organizado y más estructurado; además conoceréis nuevas facetas mías como la de bailarina", ha explicado la reportera a carcajadas en la presentación del programa a la prensa.

Susi Caramelo saltó a la fama a mediados del año pasado gracias a sus dicharacheros reportajes en el programa "Las que faltaban" (Movistar +). Cuando terminó el espacio, la reportera se afianzó en la cadena con colaboraciones en otros programas y su atrevida y peculiar forma de entrevistar a los personajes famosos le ha valido ahora un programa propio.

"El formato nace básicamente por las ganas de tener a Susi entre nosotros. Queríamos seguir apostando por la comedia de mujeres y nos propusimos ver en qué tipo de formato podía encajar. Hicimos una primera prueba con un especial de los Premios Goya, y posteriormente nos pusimos a trabajar desde producción en un formato que había pensado Susi", ha señalado la gerenta de Contenidos de #0 de Movistar +, María José Rodríguez.

Con la llegada del coronavirus y el posterior confinamiento, los planes del nuevo programa se vieron truncados, por lo que tuvieron que cambiar el enfoque. Una situación que la reportera aprovechó para elaborar una serie de deseos y piensa "cumplirlos todos".

"Mis deseos van a ser cada vez más y más caros, por lo que en cada capítulo tengo que hacerlo muy bien para que se me puedan cumplir los siguientes. Tengo el listón muy alto y no lo voy a bajar. Además, todos ellos no caben en una sola temporada", ha expuesto la humorista dando a entender que habrá una segunda temporada.

El primero de esos múltiples y disparatados deseos será dar el pregón de las celebraciones del Orgullo LGTBI+ 2020, por lo que el primer capítulo tendrá como nombre "Orgullo Caramelo".

En este especial adelantado y con Chueca como telón de fondo, la reportera saldrá a las calles para charlar con amigos, vecinos y con todo aquel que se encuentre por medio para que les hablen sobre esta fiesta del Orgullo.

"Siempre he querido dar el pregón del Orgullo, es algo que me hace mucha ilusión, y este año, con todo lo que ha ocurrido, me lo he propuesto. Es verdad, y lo llevo anunciando desde que decidimos emitir el capítulo, que este no es el pregón oficial. El oficial está ligado a la Organización del Orgullo, pero yo voy a dar uno, porque a mi me apetecía y diré lo que quiero", ha precisado la presentadora.