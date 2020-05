Suspenden los actos por el nacimiento de Lorca, que se harán de forma virtual

La Diputación de Granada ha decidido suspender las actividades de este año vinculadas al "5 a las 5", el popular homenaje a Federico García Lorca que se celebra cada año en Fuente Vaqueros (Granada), su localidad natal, para recordar el nacimiento del poeta, aunque habrá una celebración virtual.

También ha sido cancelado debido a la situación de pandemia el acto central de este tradicional encuentro, el de la entrega del Pozo de Plata, que se otorga a personalidades que se han distinguido en la difusión de la obra de Lorca, ha informado la institución.

La diputada de Cultura y Memoria Histórica, Fátima Gómez, ha convocado este lunes a los alcaldes de los municipios lorquianos, junto a los representantes de los grupos políticos de la Diputación, para abordar la suspensión de estos actos que organiza el Patronato García Lorca y exponer posibles alternativas seguras.

Al ser un acto muy popular, la Diputación no ha considerado la opción de limitar el aforo al que obligan las restricciones que establecen las fases de la desescalada, por lo que se ha decidido no entregar este año el Pozo de Plata para que el premio no quede "deslucido", explica la diputada.

No obstante, habrá una celebración virtual que consistirá en la difusión, a través de las redes, de vídeos y contenidos de calidad "para celebrar como se merece -ha precisado- el nacimiento de Lorca", que este año habría cumplido 122 años.

Por su parte, el alcalde de Fuente Vaqueros, José Manuel Molino, ha afirmado que "será un 5 a las 5 diferente, que se celebrará gracias a las nuevas tecnologías y que, sin duda, estará a la altura de la figura y la obra del Lorca".

Molino, cuyo ayuntamiento colabora con el Patronato García Lorca en la organización de algunas actividades en el marco del "5 a las 5", ha informado que la situación de crisis sanitaria obligará a realizar cambios en la semana cultural de Fuente Vaqueros, que se celebra también en torno al 5 de junio.