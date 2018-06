Sweet Matitos cierra el tercer día de la 080 con glamour y cine

La firma Sweet Matitos clausura el ecuador de la 080 Barcelona Fashion con "To catch La Riviera", una colección inspirada en la película "Atrapa a un ladrón", con Grace Kelly, que se sumerge en el ambiente glamuroso de la Riviera Francesa en los años 50 del pasado siglo.

La colección recorre varios paisajes de la Costa Azul con un vestuario que combina seda, tencel, lino y modal con estilos que pasan del estilo romántico al colorido para terminar con el dorado y los metalizados de las fiestas de lujo de Montecarlo.

Por su parte, la marca del diseñador Ángel Vilda, Brain&Beast, ganadora del premio a la Mejor Colección en la pasada edición de la 080, sube a la pasarela la colección "Talisman", en la que recupera un imaginario onírico y de fantasía en el que predominan los colores vivos y la combinación con los oscuros para la recreación de un universo prácticamente mitológico.

Las prendas y la atmósfera entran en juego con el concepto de las religiones, las leyendas y el talismán en un intento por atraer la buena fortuna, además de ironizar sobre la concepción de la desgracia y la mala suerte.

La jornada de mañana abrirá con la proyección del filme "The Gospel According to André" y el posterior coloquio sobre la figura de André Leon Talley, que luego dará paso a los desfiles de las marcas Boboli, Aubergin, Ester Ferrando Knitwear, Maite by Lola Casademunt y Naulover para culminar en la entrega de premios de la 22ª edición de la 080 que cerrará Custo Barcelona con el último desfile de la jornada.