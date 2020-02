El TJUE dice que podría registrarse como marca un título de una película sobre Gohte

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció este jueves que la Oficina Europea de Patentes (EUIPO) deberá adoptar una nueva decisión sobre la solicitud presentada por Constantin Film para registrar el título "Fack Ju Göhte", que significa "que te jodan", como marca de la UE.

Esta resolución contradice a la tomada por el Tribunal General de Justicia de la UE (TGUE) en enero de 2018, que dio la razón a la EUIPO al considerar que el título de esta película era "contrario a los principios aceptados de moralidad" e insultaba al escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe, fallecido en 1832.

En opinión del TGUE, el público alemán podía reconocer en las palabras "Fack ju" la expresión inglesa "Fuck you", que significa "que te jodan", por lo que la adición del elemento "Göhte", una transcripción fonética del nombre Goethe, "no alteraba sustancialmente la percepción del insulto".

No obstante, el TJUE consideró hoy que la EUIPO y el TGUE "no tuvieron suficientemente en cuenta" el hecho de que el título de esta comedia "no fue percibido como moralmente inaceptable por el público de habla alemana en general", según un comunicado enviado por el tribunal.

La película, estrenada en 2013 y producida por Constantin Film, fue vista por casi 7,4 millones de espectadores en Alemania y, junto a sus secuelas "Fack Ju Göhte 2" y "Fack Ju Göhte 3", es "uno de los mayores éxitos del cine alemán", en palabras del TJUE.

Como parte de sus argumentos, el tribunal europeo subrayó que dichas comedias fueron autorizadas para ser vistas en las escuelas bajo ese título y que recibieron fondos de varias organizaciones.

Además, el TJUE observó que la percepción de la frase "Fuck you" no es "necesariamente la misma" para el público alemán que para el de habla inglesa, ya que "la sensibilidad en la lengua materna puede ser mayor que en una lengua extranjera".

Por otro lado, la corte europea también consideró que el título de las comedias en cuestión "no consiste en esa frase inglesa como tal, sino en su transcripción fonética en alemán, acompañada del elemento Göhte".

"El Tribunal considera que la EUIPO no ha demostrado jurídicamente que la marca solicitada no pueda ser registrada", esclareció el TJUE en el comunicado, donde aseguró que "no se han presentado pruebas concretas que expliquen porqué el público puede percibir que el signo "Fack Ju Göhte" va en contra de los valores morales y las normas sociales fundamentales".