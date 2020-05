El TNC inaugurará su temporada con un "Decamerón" y apuesta por el teatro en línea

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) inaugurará la nueva temporada en otoño, en la que se programarán 27 espectáculos, con un montaje en torno al "Decamerón", de Pier Paolo Pasolini, y con la apuesta de grabar muchas de estas obras para ofrecer en línea, una vez estrenadas.

Así lo han explicado hoy martes en una rueda de prensa telemática el director artístico, Xavier Albertí, y la directora ejecutiva, Mònica Campos, quienes han indicado que todavía no conocen el presupuesto exacto con el que contarán y no han obviado que todo queda pendiente de cómo evolucione la pandemia de coronavirus y de las directrices que marquen las autoridades sanitarias.

A pesar de ello, en las últimas semanas los gestores de la institución no han parado, según han destacado, aunque desde mediados de marzo se tuviera que interrumpir la programación, un total de 119 funciones, con un 84 % de ocupación, y un récord de abonados de 5.503, con unas pérdidas de ingresos propios que calculan en unos 2 millones de euros.

En su última temporada al frente de la institución, Albertí ha avanzado que programará 27 espectáculos, de los que habrá 9 producciones propias, 8 coproducciones, 8 compañías invitadas, 170 actores y actrices y unos 340 profesionales implicados.

Asimismo, ha subrayado que mantendrá su "compromiso firme y fiel con la paridad", de manera que habrá doce autorías femeninas en escena, once masculinas y cuatro mixtas.

En esta línea, ha anunciado que por primera vez la Sala Gran acogerá el estreno de una obra de una autora catalana viva.

Ahondado en ello, ha desvelado que habrá trece direcciones masculinas, once femeninas y tres direcciones mixtas.

Sobre la obra inaugural, que se presentará próximamente, ha avanzado que la intención es programarla durante cuatro semanas, a finales de septiembre y principios de octubre, en la Sala Petita, por medidas de seguridad sanitaria, y tendrá que ver con el 50 aniversario de la película "Decamerón", de Pasolini, de quien en 2022 se celebrará el centenario de su nacimiento.

"Nuestro 'Decamerón' -ha señalado Albertí- es un encargo hecho a diez personas de mundos profesionales muy diversos, a quienes hemos pedido que escriban un monólogo de un máximo de diez minutos, en los que tendrán libertad para inventar lo que quieran y que nos haga reflexionar sobre nuestro apocalipsis".

Los autores invitados son Marta Marin-Domine; Najat el Hachmi; Cristina Morales; Gregorio Luri; Perejaume; Dimitris Dimitriadis; Valère Novarina; Davide Carnevali y Narcís Comadira, a la vez que habrá fragmentos de la obra del recientemente fallecido Josep Maria Benet i Jornet y del propio Pasolini.

La pieza contará con diez intérpretes, uno para cada uno de los monólogos, y serán diez los directores que trabajarán en la misma, en un momento en el que difícilmente podrá haber en escena quince intérpretes.

Xavier Albertí ha dejado claro que el teatro abrirá "siempre con la garantía del doble formato", es decir, presencialmente y con un mínimo de espectadores, "los que permitan las autoridades sanitarias", y luego que muchos otros puedan visionar con un abono las obras "en un producto audiovisual de alta calidad, emitido en línea".

A la vez, estas grabaciones, que podría realizar la televisión catalana, se subtitularán en castellano y en inglés con el objetivo de entrar en las redes de lectorados de catalán en todo el mundo, un proyecto que se desea continuar en el futuro.

Por otra parte, el director del TNC ha precisado que recuperará las obras que no se han podido ver del epicentro denominado "Pioneres", con obras como "Solitud", de Víctor Català, y habrá otro epicentro sobre el teatro musical del Paral·lel barcelonés de los años veinte y treinta del siglo pasado.

Respecto a las colaboraciones con el Festival Grec y el Cruïlla, Mònica Campos ha dicho que el teatro acogerá dos espectáculos del Grec, que se están estudiando con su director, Cesc Casadesús, mientras que con el Cruïlla se está trabajando para poder celebrar en los jardines unos 24 conciertos durante el mes de julio.

Campos ha apuntado que estos proyectos "serán un banco de pruebas, pero la incertidumbre provoca que todavía no demos fechas, porque todo cambia cada día y ayer mismo se dijo que los espectadores podrían ir con mascarilla, lo que no sabemos si eso condiciona los aforos". "Lo que no queremos es que la gente tenga que decidir entre cultura y salud", ha concluido.

Durante su comparecencia, Xavier Albertí y Mònica Campos también han reconocido que debería "reformularse" la estructura jurídica del teatro para que tuviera "más autonomía" en su funcionamiento.

Al final de su intervención, Albertí ha mostrado sus ganas de que "nos vacunen a todos de lo que haga falta para volver a hacer vida normal".