C. Tangana: "Tapar los ojos a las personas debería ser la última opción"

Tangana deja atrás la cancelación de su concierto en las fiestas de Bilbao por las "letras despectivas" contra las mujeres -en opinión del Ayuntamiento-, y sigue firme en lo adecuado de sus composiciones y en rechazar cualquier censura, porque "tapar los ojos" a la gente debería ser la "última opción".

Por eso, decidió actuar de manera gratuita en Bilbao el 24 de agosto, el mismo día en el que se había programado su presentación y finalmente suspendida por decisión del Ayuntamiento, y lo hizo como forma de protesta por la, en su opinión, "censura institucional".

Ahora, semanas después y de promoción en Miami (EE.UU.) por su nuevo tema, "No te debí besar", una colaboración con la chileno-estadounidense Paloma Mami, el madrileño conversa por teléfono con Efe sobre lo sucedido en las fiestas populares bilbaínas y el contenido de su producción.

Pregunta: Estrenas "No te debí besar", con la joven Paloma Mami. No sé si este tema viene a cambiar un poquito el ritmo después de las críticas en España por tus supuestas letras machistas.

Respuesta: Yo siempre he hecho letras de todos los estilos y, aunque ha sido un momento de críticas muy fuerte, nunca he tenido tanto apoyo en la prensa en toda mi vida, nunca he visto tantas personas haciendo artículos de opinión que se posicionasen a mi favor porque sí.

Yo creo que fue así porque ese juicio que se hizo era totalmente sesgado, que no estaban hablando sobre mí como artista, sino que estaba intentando llamar la atención sobre, no sé, quizás los intereses de una fiestas populares o cómo gestionarlas, pero está claro que no se hablaba de mí como artista. Porque es totalmente injusto lo que se dijo.

P: Esta polémica surge cuando debías estar ultimando este tema con Paloma Mami. Como mujer qué te ha dicho ella.

R: No he hablado con ella del tema. De hecho lo empecé a hacer hace un año, y esos acontecimientos recientes no han interferido, ni tienen nada que ver, ni la letra ni la forma ni en la idea de sacarlo.

He continuado con mi carrera normal y las letras de "No te debí besar" son el tipo de letras que normalmente hago. Si ves mi repertorio casi todas se parecen a esta, es un tema recurrente la forma en la que trato el amor.

P: "No te debí besar" trata de la pasión...

R: Sí, es amor y es pasión. Hablo de mis acciones, de todo tipo de sentimientos, algunos más bonitos cuando estás enamorado bien y algunos más feos cuando sufro un desamor o estoy depresivo o me siento decepcionado conmigo mismo. Todo tipo de sentimientos, buenos y malos, de eso se trata el arte desde sus inicios.

P: Leyendo el contenido de esta letra, y de otros temas tuyos y de la música urbana en general, en las que se trata abiertamente sobre el sexo, ¿crees que habría que establecer limitaciones para no exponer a los niños a su a menudo contenido sexual?

R: Yo creo que tapar los ojos a las personas debería ser la última opción, da igual la edad que tengan. La educación, la comunicación va a hacer que llegue mucho más lejos la gente. El tapar los ojos, censurar, evitar que la gente vea, esconder o mentir son cosas negativas. El hablar de las cosas, que las cosas estén presentes, que no existan tabúes, todo esto es positivo y es algo que va a hacer crecer. Nunca va a ser negativo el conocimiento, siempre va a ser negativa la ignorancia.

P: ¿Y crees necesario especificarlo todo, que haya letras subidas de tono?

R: Yo como artista nunca me planteo lo que tengo que hacer respecto a la educación de la juventud. A veces, si estoy hablando delante de un niño o en una entrevista trato de dar un mensaje positivo para esa audiencia, y si me doy cuenta de que estoy influyendo directamente en alguien trato de ser buena persona porque es lo que me ha enseñado mi madre.

Pero cuando escribo estoy intentando hacer arte y no estoy poniéndome en la piel de un educador, ni del presidente del gobierno, estoy intentando sacar algo que tenga una validez estética y que esté dentro de un discurso que a mí me represente y lo que yo pienso.

Cuando estoy escribiendo, estás intentando ser uno de los artistas a los que tú amas, y yo cuando escribo quiero ser John Fante, Ernest Hemingway o Charles Bukowski, uno de los grandes.

P: Así que no crees que puede quedar algo en el subconsciente y que pueda influir en la vida de los jóvenes.

R: Supongo que todo lo que sucede en la vida te puede influir. No somos máquinas en las que se almacena contenido y que no podemos decidir por nosotros mismos, somos seres que crecemos y aprendemos, podemos cambiar y librarnos de los tabúes y los traumas.

P: Ya que mencionas a tu madre, cuando ella escucha tus canciones, lee las letras, qué opina.

R: Mi madre escucha casi todas mis canciones y como el 95 % de mi producción es blanca, higiénica, inocua, no dañina, pues está tranquila. Porque sabe que no pasa nada.

Y cuando mi madre le pone canciones a sus amigas, pues les pone "Persiguiéndonos", "Guerrera", "De pie" o "Antes de morirme". Hay un montón de canciones en mi repertorio y la mayoría no supone un conflicto con su educación, con su forma de hablar o con su escala de valores.