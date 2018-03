Tarik Saleh: "En Egipto la corrupción es una cuestión de supervivencia"

Con los mimbres del cine negro clásico, el director sueco de origen egipcio Tarik Saleh aborda la corrupción endémica en Egipto en "El Cairo Confidencial", la película con la que ganó la Espiga de Oro en la pasada Seminci y que se estrenará la próxima semana en España.

"En Egipto la corrupción es una cuestión de supervivencia. Cuando has estado gobernado por extranjeros desde tiempos faraónicos, la corrupción es una forma de vida", asegura a Efe el director y productor, que empezó siendo artista de grafiti y es autor de documentales sobre el Che Guevara y Guantánamo.

"El Cairo Confidencial" se inspira en el asesinato real de una cantante libanesa en Dubai en 2008, ordenado por uno de los hombres más poderosos de Egipto. El guion traslada la acción a El Cairo en los días previos al estallido de la Primavera Árabe, aunque tuvieron que filmar en Casablanca (Marruecos), porque el gobierno les denegó la entrada en el país.

PREGUNTA.- ¿Por qué le impactó el caso del asesinato de Suzanne Tamim? ¿Qué le hizo pensar que ahí había una película?

RESPUESTA.- El hombre que encargó el asesinato era un magnate de la construcción y amigo personal de Hosni Mubarak. Era uno de los llamados intocables, tenía inmunidad parlamentaria. Fue una gran sorpresa que el jefe de Seguridad del Estado de la época, Omar Suleiman, ordenara su detención. El juicio tuvo mucho seguimiento en Egipto: fue como el caso de O.J. Simpson en EE.UU.

P.- En aquella época, aún no había estallado la revolución.

R.- No. Lo curioso es que el guion original acababa con una revolución, pero no me resultaba nada creíble, me parecía ridículo, así que se quedó en un cajón hasta que sucedió de verdad y lo reescribí.

P.- ¿Por qué ha hecho una película de cine negro?

R.- Soy un fanático del cine, un fundamentalista. El cine es mi iglesia, y los géneros son como la Torá, el Corán o la Biblia del cine. El "noir" es mi favorito porque es existencial; se trata de investigar una sociedad, pero, en última instancia, tirando del hilo acabas encontrándote a ti mismo frente al espejo, como le ocurre al detective de mi película.

P.- ¿Hasta qué punto está arraigada la corrupción en Egipto?

R.- En Egipto la corrupción es una cuestión de supervivencia. Cuando has estado gobernado por extranjeros desde tiempos faraónicos, la corrupción es una forma de vida. Imagina que vives en un pueblo, tienes que registrar a tu hijo pero la administración es extranjera y no entiendes el idioma. Hablas con un funcionario, y él te hace el favor a cambio de dinero.

Así se crea un sistema paralelo, ni siquiera lo consideran corrupción. Es un sistema que funciona, mientras que el real es totalmente ineficaz.

P.- ¿Cree que eso podrá cambiar alguna vez?

R.- Soy optimista, pero creo que es muy difícil. La corrupción se concreta en lo que llaman "wasta", que es un favor y no tiene connotaciones negativas. Si vas al aeropuerto y no quieres eternizarte en una cola o si estás en un hotel y quieres que te limpien la habitación, necesitas un "wasta". Sin eso, nada se mueve, nada funciona.

P.- ¿Nada ha cambiado después de la Primavera Árabe?

R.- Todo ha cambiado con la revolución. Los que están en el poder tienen como modelo a Putin, a Erdogan, ahora a Trump. Pero tienen dos cosas en contra: no son inteligentes y la gente joven está muy bien educada, tienen internet, conocen sus derechos.

La pregunta es cuándo. Los líderes son hombres viejos, no son el futuro. En todo caso, también me pregunto qué vamos a hacer en Europa y si lo que hemos tenido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy habrá sido sólo un paréntesis; damos demasiadas cosas por hechas.

P.- No pudo rodar en Egipto e imagino que la película no habrá podido verse allí.

R.- La película está prohibida pero ha habido gente valiente que ha intentado montar proyecciones. Al final del verano, unos jóvenes anunciaron públicamente una proyección en un club. La policía irrumpió y se llevó los DVD. No es ninguna tontería, porque lo siguiente es que van a tu casa por la noche.

P.- ¿La policía es todopoderosa?

R.- En Egipto hay dos poderes: el ejército y la policía, y están en conflicto. Es una sociedad llena de paradojas. Puedes ir a un Starbuck o a ver la ultima de James Bond a una gran sala de cine, pero por la noche la policía secreta viene a tu casa, te secuestra y no puedes hacer preguntas. Puedes tener lo que quieras, pero, si cuestionas a la gente en el poder, estás acabado.

Magdalena Tsanis