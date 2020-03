Teatros privados critican a Generalitat por anuncio cierre salas sin preaviso

La Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña (ADETCA) ha criticado al gobierno catalán por el anuncio del cierre total o parcial de las salas de teatro "sin preaviso", que consideran tendrá unas consecuencias "de una gravedad sin precedentes" y piden "un plan de choque real" para afrontarlo.

En un comunicado hecho público este jueves, ADETCA, que representa a 52 teatros, salas y productores de teatro privados, señala que ayer el Govern comunicó "sin preaviso, sin reunión previa", que tenían que "cerrar o intentar sobrevivir con un tercio de nuestra capacidad en caso de que queramos aceptar esta opción ruinosa" en 24 horas, un día menos que en Madrid, donde "las circunstancias y contextos de nivel de afectados es muy diferente".

Considera el sector privado teatral que con estas medidas excepcionales la Generalitat no tuvo en cuenta "las graves consecuencias" y que se adoptaron "sin escuchar al sector" y sin tenerlo en cuenta para buscar "las mejores fórmulas progresivas que faciliten la implementación de unos protocolos que no son nada fáciles de preparar".

Lamentan que las consecuencias de esta orden excepcional supondrán que "la mayoría de teatros de Cataluña cerrará su actividad, y en breve, todos", y que "se paraliza el medio de vida de miles de trabajadores de la cultura: artistas, técnicos, regidores, compañías, productores, distribuidores, personal de sala, creadores".

Agravan las circunstancias del sector el hecho de que "se están suspendiendo giras y las funciones de toda Cataluña", así como todas las funciones escolares "en plena temporada alta para este colectivo".

Ante esta situación, ADETCA, que celebró anoche una asamblea extraordinaria, pedirá hoy a la consellera de Cultura y al teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona "la planificación coordinada con el ministerio de un plan de choque real".

Este plan de choque debería incluir, según ADETCA, "créditos para paliar la tesorería que representará no recibir ningún ingreso en 15 días y devolver el dinero de la venta anticipada de las actividades suspendidas; ayudas a la actividad no ejecutada y a las estructuras; y modificación de normativas para no revocar subvenciones y para facilitar los requisitos de justificación".

Complementariamente, piden medidas promocionales "para inyectar ánimos al público y no dar por perdida la temporada, inmediatamente después de que se levante la suspensión, preparando una gran campaña de comunicación".