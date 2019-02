La colección del portugués Teixeira de Freitas llega a la Sala de Arte de Santander

El portugués Luiz Teixeira de Freitas empezó a coleccionar arte contemporáneo hace 20 años para "aprender" y salir de una "vida aburrida" como abogado y dos décadas después puede presumir de una colección de más de 300 obras que ahora salen por primera vez de su casa para mostrarlas en la Sala de Arte Santander.

“No habrá nunca una puerta. Estás adentro. Obras de la Colección Teixeira de Freitas” , se exhibe desde el 25 de febrero y hasta el 9 de junio en la sala de arte situada en la Ciudad Financiera del Banco Santander (Boadilla del Monte, Madrid).

La muestra reúne más de 300 obras de pintura, fotografía, escultura, dibujos y libros de más de 190 artistas contemporáneos, principalmente portugueses y latinoamericanos como Cildo Meireles, Monica Sosnowska, Jonathan Monk o Damián Ortega, un artista este último que se convierte en uno de los protagonistas ya que su obra "Materia en reposos 2003" ha sido donada al Museo Reina Sofía.

"No tenía intención de mostrar mi colección tan pronto porque no es particular, aunque el 80 % de las obras siempre están en depósito porque no tengo espacio en mi casa (...) pensaba hacer esto cuando me muriera", ha bromeado Teixeira de Freitas durante la presentación de esta exposición comisariada por su hija, Luiza Teixeira de Freitas, y a la que ha asistido Borja Baselga, director de la Fundación Banco Santander, y el director del Reina Sofía, Manuel Borja-Villel.

Se trata de una exposición que muestra el interés de un hombre por "quiénes eran los artistas más interesantes": "El arte me ha enseñado a tener una vida mejor, tenía una vida muy aburrida como abogado y el arte me dio una vida más interesante porque te hace encontrar una razón para explicar la existencia. No era comprar por comprar".

Así, “No habrá nunca una puerta. Estás dentro", nombre que procede del primer verso del poema de Borges "Laberinto", recibe al visitante con un inquietante laberinto de la artista visual polaca Mónica Sosnowska, donde la sensación de agobio va en aumento conforme te vas adentrando.

Pero también hay otras de Alighiero Boetti, Jorge Macchi, Lynettt Yiddom Boakye, Esther Genner, Walid Raad, Gordon MattacClark, Marcel Broodthaers, Abraham Cruz Villegas o Mona Hattum.

"La colección -según el abogado luso y patrono del Museo Reina Sofía- no tiene una regla porque si nos enfocamos en un tema se queda muy pobre, y son los artistas los que hablan". Aunque entre los distintos espacios de esta sala de arte las obras abordan temas relacionados con la arquitectura, la política o al denuncia social.

Una vasta colección en la que se encuentran también grandes instalaciones que, según ha confesado, tenían "en cajas" que han sido abiertas por primera vez para esta cita.

Debido a la magnitud de la muestra, la comisaria ha querido también sacar al exterior, en concreto a los jardines de esta ciudad financiera cuatro piezas que interactúan con el entorno, entre las que están "Obelisco transportable" y "Materia en reposo", la obra donada al Reína Sofía del mexicano Damián Ortega.

Este artista mexicano, autor fetiche del abogado luso, propone un muro de 1.700 ladrillos rojos símbolo de la "vulnerabilidad y la transformación" con el trasfondo social de los barrios más humildes de México, donde muchas familias tienen uno de estos bloques de ladrillos aledaño a la casa.