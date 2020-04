Telson sigue la posproducción del "Ministerio del Tiempo" y un filme de Calparsoro

Telson, la compañía de posproducción del Grupo Mediapro, mantiene su capacidad operativa a través del teletrabajo, que ha permitido seguir con el calendario de producciones como la serie "El Ministerio del Tiempo" o la próxima película de Daniel Calparsoro.

El plan de contingencia adoptado por Telson, informa este jueves Mediapro, ha permitido a la empresa mantener el calendario del departamento de Ficción, que está llevando a cabo trabajos de postproducción de audio, color, 3D, VFX y masterizaciones para películas como "Hasta el cielo", de Calparsoro (Vaca Films), o "El año de la furia", de Rafa Russo (Aliwood).

También se mantienen operativos los trabajos de posproducción de series producidas por The Mediapro Studio como "The Head", "Miedo H o miedo B", "Nasdrovia" o "El Ministerio del Tiempo"; programas de televisión como "Órbita Laika"; y sucede lo mismo en el área de Publicidad, donde continúa atendiendo las necesidades de todos sus clientes, entre ellos ONCE, Telefónica, Acciona, Johnson&Johnson, L'Orèal o el Grupo Mahou.

Mediapro asegura que "la planificación y posterior ejecución de un exhaustivo plan de contingencia, definido hace más de un mes y ejecutado paulatinamente en las últimas semanas, ha permitido a la compañía mantener actualmente el 100 % de sus trabajos e incluso dar una respuesta ágil y eficaz a nuevas necesidades de los clientes, como respuesta a la coyuntura actual".

Casi la totalidad de los profesionales de Telson operan actualmente desde sus domicilios, de manera remota o local, con apoyos encriptados, gracias a un minucioso trabajo de las áreas de ingeniería e IT (informática y seguridad) de la compañía, en colaboración con Unitecnic, la firma de ingeniería del Grupo Mediapro.

Además, la adopción de medidas de seguridad y el refuerzo en la limpieza, desinfección e higienización de los dos edificios que Telson tiene en Madrid hacen que todas las operaciones se encuentren plenamente operativas para finalizar los trabajos que se pueden ejecutar en remoto, y que clientes como la ONCE o "El Hormiguero" puedan continuar produciendo sus programas, aunque sea en versiones más reducidas.

Telson ha mantenido asimismo sin incidencias la emisión, monitorización y control de calidad de sus clientes de canales: Disney, Viacom, Vodafone, DKISS y TEN; y la compañía está realizando contenidos audiovisuales para el pabellón del país anfitrión de la Exposición Universal de Dubai 2020, para los cuales mantiene los plazos de entrega, y continúa adaptando sus servicios de logística de contenidos audiovisuales para Renfe.