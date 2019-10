Teresa Berganza: "Era mi amiga y la adoraba"

Alicia Alonso era "especial", "un ser de otro mundo" y la mezzosoprano española Teresa Berganza se sentía privilegiada porque fuera su amiga: "La adoraba, sentíamos adoración la una por la otra y la iba a ver donde fuera", ha señalado la artista esta noche a EFE.

"Menuda suerte morirse así", ha señalado la mezzosoprano madrileña (1933) al conocer por EFE que la cubana había fallecido y que lo había hecho a consecuencia de un paro cardíaco cuando estaba en el hospital recuperándose de una bajada de tensión.

La artista ha recordado que cuando hace más de 40 años iba a verla a actuar en Nueva York se quedaba "extasiada".

"Un bailarín más joven que ella, aunque ya de 50 años o más, me decía 'no sabe usted lo que me ha hecho sufrir. La veía aproximarse a la boca del escenario y me iba para allá corriendo' porque ella, claro, no veía", ha recordado la madrileña.

"Éramos muy amigas. Todos nos tenemos que ir pero esto es muy triste", ha añadido.