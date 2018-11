Teresa Berganza “entrega” su aprendizaje a jóvenes en un maratón de clases

Teresa Berganza ha aprendido “tanto” a lo largo de su carrera que, dice, no se lo puede “llevar”. Desde el pasado martes, la mezzosoprano entrega todo ese aprendizaje a los jóvenes que acuden a sus clases en el Teatro de la Zarzuela, a quienes enseña la importancia de “respetar la música” y de tener “humildad”.

“No hay un consejo solo para darles, hay una palabra que se llama trabajo y no hay más que trabajar, trabajar y trabajar”, ha asegurado la madrileña en una rueda de prensa en la que ha hablado del contenido de esas clases gratuitas que concluirán el próximo lunes con una sesión abierta al público.

Para la cantante madrileña (1935), estar en contacto con las jóvenes promesas de la música no solo es un “divertimento”, también es una forma de compartir algunas de las enseñanzas que le ha regalado la música en más de medio siglo dedicada a ella, ha explicado la cantante.

El Teatro de la Zarzuela, ha subrayado su director, Daniel Blanco, considera “un regalo extraordinario” que Berganza, una de las más grandes cantantes del siglo XX, ofrezca a jóvenes cantantes ese maratón de clases magistrales que forman parte del Proyecto Didáctico del coliseo.

“Repito continuamente en las clases que somos unos afortunados los cantantes porque tenemos un texto en el que apoyarnos. Y si olvidamos el texto para que la voz salga más grande, no somos cantantes, no somos artistas”, ha asegurado la mezzosoprano, que enseña a los chicos la importancia de “respetar la música” y a quienes la componen.

Todo el éxito que ha tenido, dice la artista, se lo debe en gran medida a que ella es “antes música que cantante”. Así que a los estudiantes les cuenta que, antes de “elegir” el canto, estudió piano, armonía, música de cámara, composición, órgano y violonchelo.

“Les entrego todo lo que tengo, todo lo que sé, todo lo que he aprendido. He aprendido tanto, tanto, que eso no me lo puedo llevar, lo tengo que entregar a los jóvenes”, ha manifestado Berganza.

Además de los consejos que de forma natural deja a esa nueva generación de cantantes, les habla de lo necesaria que es la “humildad” en la profesión y de los beneficios de tener, además de una vida artista, “una vida interior y personal”.

“Tienen que saber que los aplausos se acaban, que las reverencias se acaban, que los premios se acaban, y hay que tener una vida propia. Yo he querido tenerla y la he tenido”, ha recalcado Berganza, que gracias a las clases está descubriendo zarzuelas que no conocía.

Como “emigrante de la música”, la mezzosoprano -que debutó en 1957 en el Festival de Aix en Provence- también recomienda a los cantantes que sean capaces de cruzar los Pirineos, como hizo ella, si quieren darse a conocer al público internacional.

El pasado 8 de noviembre Berganza recogió la medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes, un reconocimiento que se suma a los innumerables galardones que tiene en su haber, pero la madrileña afirma que “el mayor premio” de su vida es su carrera.

En su voz han brillado los papeles de Cherubino en “Las bodas de Fígaro”, de Angelina en “La Cenerentola”, o el de Rosina en “El barbero de Sevilla”. Y solo se ha quedado “con las ganas” de cantar “Tosca”, de Puccini”, y “La traviata”, de Verdi.

“Ahora, cuando han pasado tantas décadas, realmente me doy cuenta de que no se puede pedir más a la vida que haber estado cantando más de 50 años en las condiciones que lo he hecho yo”, ha confesado la diva.

Jessica Martín.