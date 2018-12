"The Assassination of Gianni Versace", favorita en Globos de Oro muy latinos

"American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace", con cuatro menciones, figura como la serie más nominada para los Globos de Oro, unos premios en los que habrá mucho sabor latino en sus categorías televisivas gracias a Penélope Cruz, Antonio Banderas, Édgar Ramírez y Daniel Brühl.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que organiza cada año estos galardones, anunció hoy los nominados para la 76 edición de los Globos de Oro, que se celebrará el próximo 6 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (EE.UU.) con Sandra Oh y Andy Samberg como maestros de ceremonias.

Por detrás de "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace" y su póker de nominaciones se situaron siete series con un trío de candidaturas por cabeza: "The Americans", "Barry", "Homecoming", "Sharp Objects", "A Very English Scandal", "The Marvelous Mrs. Maisel" y "The Kominsky Method".

Los espías de "The Americans", que se han despedido este año del público, se verán las caras con "Killing Eve", "Bodyguard", "Pose" y "Homecoming" por el reconocimiento a la mejor serie dramática y por tomar el relevo de la distopía machista "The Handmaid's Tale", que fue la vencedora en este apartado el año pasado pero que no fue nominada en esta ocasión.

En cambio, la singular monologuista de "The Marvelous Mrs. Maisel" sí podrá defender el Globo de Oro a la mejor serie de comedia o musical que obtuvo el año pasado.

Para ello, "The Marvelous Mrs. Maisel" tendrá que derrotar a "Barry", "Kidding", "The Good Place" y "The Kominsky Method".

Asimismo, "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace" sobresale en el apartado de mejor serie limitada o película televisiva, una categoría en la que también competirán "The Alienist", "Escape at Dannemora", "A Very English Scandal" y "Sharp Objects".

Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale") intentará hacerse de nuevo con el Globo de Oro a la mejor actriz de una serie dramática, donde compartirá protagonismo con Caitriona Balfe ("Outlander"), Sandra Oh ("Killing Eve") Julia Roberts ("Homecoming") y Keri Russell ("The Americans").

En el campo masculino, Jason Bateman ("Ozark"), Stephan James ("Homecoming"), Matthew Rhys ("The Americans"), Richard Madden ("Bodyguard") y Billy Porter ("Pose") se disputarán el reconocimiento.

Rachel Brosnahan, ganadora en 2018 del Globo de Oro a mejor actriz cómica, tratará de repetir galardón frente a las también candidatas Kristen Bell ("The Good Place"), Candice Bergen ("Murphy Brown"), Alison Brie ("GLOW") y Debra Messing ("Will & Grace").

Y grandes estrellas de Hollywood se enfrentarán por el reconocimiento al mejor actor cómico, un apartado en el que fueron nominados Sacha Baron Cohen ("Who Is America?"), Jim Carrey ("Kidding"), Michael Douglas ("The Kominsky Method"), Donald Glover ("Atlanta") y Bill Hader ("Barry").

El público latino tuvo hoy muchos motivos para sonreír con el anuncio de las nominaciones de los Globos de Oro.

La española Penélope Cruz optará al premio a mejor actriz de reparto de una serie por "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace", mientras que el venezolano Édgar Ramírez será candidato al mejor intérprete secundario por el mismo programa.

Se trata de la cuarta mención en los Globos de Oro para Cruz (candidata a mejor actriz de reparto de una película por "Nine" y "Vicky Cristina Barcelona" y mejor protagonista femenina por "Volver") y de la segunda para Ramírez (nominado a mejor actor de serie limitada o película televisiva por "Carlos").

El español Antonio Banderas también acudirá a los Globos de Oro gracias a "Genius: Picasso", por la que podrá llevarse el premio al mejor actor de una serie limitada o filme para la pequeña pantalla.

Es la cuarta nominación en estos premios para Banderas a lo largo de su trayectoria tras las que logró por "Evita" y "The Mask of Zorro" (ambas al mejor actor de una película cómica o musical) y "And Starring Pancho Villa as Himself" (mejor intérprete de una serie limitada o cinta televisiva).

El sabor latino en los Globos de Oro lo completará el hispanoalemán Daniel Brühl, que gracias a su trabajo en "The Alienist" se verá las caras con Banderas por el premio al mejor actor de una serie limitada o película televisiva.

Brühl ya fue candidato al Globo de Oro a mejor actor de reparto por "Rush" (2013).