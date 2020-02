The Black Crowes dará el 12 de noviembre un único concierto en Madrid

La banda estadounidense The Black Crowe ha anunciado que ofrecerá en Madrid su único concierto en España el próximo 12 de noviembre.

La mítica banda de Atlanta, que tiene prevista una gira mundial de 65 conciertos, pondrá a la venta las entradas para este único concierto en Madrid el viernes 7 de febrero a las 10:00 h en www.livenation.es, Ticketmaster.es (+red ticketmaster) y Wizinkcenter.es. Los registrados en www.livenation.es tendrán acceso a una preventa el jueves 6 de febrero a las 10 horas.

The Black Crowes publicaron su primer álbum "Shake Your Money Maker", un disco mítico que se convirtió rápidamente en una referencia en la historia del rock y que la banda liderada por los hermanos Chris y Rich Robinson interpretará en su totalidad, además de los grandes éxitos de su carrera, el 12 de noviembre en el Wizink Center de Madrid.

En pleno auge del pop más afectado y del 'hair metal', The Black Crowes emergieron desde Atlanta para resucitar un género en decadencia, el blues-rock.

"Shake your Money Maker", cuyo título homenajea a la leyenda Elmore James, se convirtió en doble platino en su primer año y la banda giró con grupos de la talla de AC/DC, Robert Plant o Aerosmith.

Su historia incluye malos acuerdos discográficos, separación de la banda, sobre todo por las discrepancias entre los dos hermanos, pero también 'sold outs' épicos, todo ello mientras publicaban ocho discos de estudio, cuatro discos en directo y lograban vender más de 35 millones de copias por el mundo entero.

De hecho, en 2015 la banda aseguró dejarlo para siempre con Chris y Rich convencidos de que no volverían a hablarse más. No obstante, en este año 2020 se celebran los 30 años de "Shake Your Money Maker" y, con ese motivo, se podrá volver a escuchar en directo de una de las bandas de rock más importantes de la historia.

El vocalista Chris Robinson se ha mostrado "emocionado y agradecido" de volver a tocar junto a su hermano "para celebrar la música que creamos" y ha concluido con un "¡Larga vida al Rock n’ Roll y a 'The Black Crowes'".

Por su parte, su hermano Rich ha declarado que se siente "feliz" de volver a tener a su hermano en su vida. "Volver a tocar el primer disco que compusimos cuando éramos jóvenes es un regalo", ha concluido.

Iniciarán la gira el 30 de abril en Nueva Orleans y saltarán a Europa el 10 de octubre para actuar en Dublin; de ahí Londres, y otras cinco ciudades británicas, y el 27 de octubre actúan en París.

Tras Amsterdam y Berlín, además de otras cuatro localidades alemanas, volarán a Zurich, Milán y Madrid, para terminar en Lisboa el 14 de noviembre.