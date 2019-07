The Black Eyed Peas trasladan su fiesta eterna hasta la Costa del Sol

El grupo estadounidense The Black Eyed Peas ha trasladado esta noche su fiesta eterna hasta la Costa del Sol con su multitudinaria actuación en la sexta edición del Weekend Beach Festival de Torre del Mar, en Vélez-Málaga, en el que ha sido su último concierto de este año en España.

La mítica formación californiana, embarcada en su primera gira mundial desde 2011, ha reventado el aforo en la última jornada de este festival, en el que los asistentes combinan música y playa y que se caracteriza por su eclecticismo y variedad de estilos.

Haciéndose esperar, como mandan los cánones en este tipo de espectáculos -han salido con cuarenta minutos de retraso-, Will.i.am, Apl.de.ap y Taboo han hecho su puesta en escena ataviados con ropa ancha de corte deportivo y colores fluorescentes.

Si hay una composición perfecta para iniciar un concierto, esa es "Let's get it started", y es que como indica la letra, el trío de raperos ha puesto en marcha una juerga durante la cual el público no ha dejado de saltar, botar y corear los "hits" de los estadounidenses.

Por momentos, el Weekend Beach parecía una macrodiscoteca de principios de siglo, con éxitos de la banda como "Boom boom pow", "Pump it" o "Don't stop the party", y es que el paso de los años no ha alterado la mezcla de funk, pop y hip hop que son señas de identidad de los californianos.

Pero no estamos en aquellos años y la prueba es que la icónica Fergie ya no forma parte de The Black Eyed Peas, y su lugar, para seguir conectando al grupo con el rhythm and blues, lo ocupa Jessica Reynoso, finalista de la edición filipina del concurso televiso "La voz".

La fiesta no ha parado ni cuando los integrantes del trío han cantado alguna de las composiciones que han realizado en los últimos años en el marco de sus carreras en solitario.

Mención especial merece Will.i.am, que en esta parte del concierto, ha protagonizado una sesión como dj con su famosísimo "This is love" y otras piezas.

La explosión final ha llegado con una extensa interpretación de "Where is the love" y "I gotta feeling", una canción que ha cumplido una década y que se ha convertido en un himno intergeneracional que fusiona el rap con la música más discotequera.

Taboo ha hablado continuamente con el público en castellano, idioma en el que también se ha defendido Will.i.am para explicar que era la primera vez de la banda en Málaga, pero que a la vista de la entrega del público no será la última.

El Weekend Beach, que se celebra en la playa de Torre del Mar, es un festival de contrastes, con hueco para todos los estilos musicales, como indica el hecho de que el funk y el hip hop de The Black Eyed Peas haya venido precedido por lo mejor del indie rock español, de la mano de Vetusta Morla.

Los madrileños han presentado los temas de su último disco, "Mismo sitio, distinto lugar", con una combinación insólita de introspección y energía, que ha contagiado a los asistentes que se agolpaban en el escenario principal del recinto.

No han faltado otras canciones de trabajos anteriores como "Copenhague", "Sálvese quien pueda" o "Mapas"; y el cierre ha llegado con las coreadísimas "El hombre del saco" y "Los días raros".

En otro de los escenarios del festival también han actuado Beret, Rozalén -que ha lanzado un mensaje de apoyo a Def con Dos tras la cancelación de varios de sus conciertos- y la banda de Brooklyn (Nueva York) Morgan Heritage.

En el apartado de la música electrónica, otro de los atractivos de esta cita musical, el protagonismo de la última madrugada ha recaído en el dj y productor francés Laurent Garnier, uno de los exponentes del techno mundial.