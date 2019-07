La energía de The Black Eyed Peas enciende la mecha del décimo Cruïlla

Percusión, "runnin', runnin'" y "let's get it started". Así han sonado los primeros compases del Cruïlla, que ha arrancado su décima edición con The Black Eyed Peas y una canción que ya era un 'hit' cuando nació el festival, pero que ha hecho saltar a los asistentes como si fuera 2004 otra vez.

El público barcelonés ha tenido que esperar casi una década -a la que se ha sumado otra media hora más de lo previsto por el retraso en el inicio del concierto- para volver a ver encima del escenario a la formación estadounidense. Con una notable ausencia, la mítica Fergie.

La sustitución de la vocalista por Jessica Reynoso, que se dio a conocer en un programa televisivo, ha sido uno de los pocos elementos que han evidenciado que no estamos en 2005, pues la banda mantiene su sonido característico, mezcla funk, pop y hip hop.

También ha ayudado el repertorio. Y es que, por momentos, el Parc del Fòrum parecía una sala de baile de principios del milenio. "Pump it", "Don't stop the party" y "Boom boom pow" han hecho las delicias de treintañeros nostálgicos.

Además, la puesta en escena contribuía a ese punto retro, con ropas anchas y superpuestas, colores fluorescentes y unos gorros poco apropiados para la temperatura del verano barcelonés.

Pese a sudar la gota gorda -literalmente- en más de un momento, Apl.de.ap, Taboo y Will.i.am. no han parado de dar brincos y bailar durante todo el concierto, transmitiendo un optimismo que se ha instalado en la platea.

Y es que el público ni siquiera ha dejado de saltar cuando han tocado alguno de los acordes neonatos de su último disco, "Masters of the sun, Vol.I", y ha enloquecido completamente cuando ha sido el turno de "I gotta feeling".

Esta sesión inaugural del Cruïlla 2019 no ha conseguido el lleno en el recinto del Parc del Fòrum y ha acabado a una hora prudente, al filo de las 23.00 horas.

No obstante, en los próximos días se disparará la afluencia y, cuando llegue el fin de semana, los bailes se prolongarán hasta entrada la madrugada.

Artistas internacionales como Kylie Minogue, Foals, Bastille, Zaz, Jorge Drexler, Years & Years y Garbage, y nacionales como Vetusta Morla, Love of Lesbian, Els Pets y Berri Txarrak son algunos de los que se citarán en el Parc del Fòrum de Barcelona hasta el sábado 6 de julio. En total, una cuarentena de actuaciones.

Además, en esta edición se ha potenciado la parte extramusical del evento, que busca mantener una identidad propia que le diferencie de otros macrofestivales veraniegos como el Primavera Sound, que se celebra en el mismo recinto, o el Sónar, que empezará el 18 de julio.

Así, una de las novedades de esta edición son los Cruïlla Talks, un espacio "de debate y reflexión" paralelo al festival, en el que personalidades y expertos discurren sobre los problemas políticos, sociales y medioambientales que afectan a la sociedad. La encargada de capitanear esta iniciativa es la periodista Agnès Marquès.

Otro de los atractivos de este año es el Cruïlla Comedy, por el que pasarán humoristas como Antoni Castelo, Valeria Ros, Luis Álvaro o Iggy Rubin.