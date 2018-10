The Cure, primera confirmación para el festival portugués NOS Alive 2019

Los británicos The Cure fueron anunciados hoy como la primera banda confirmada para actuar en la próxima edición del NOS Alive, el más importante de los festivales musicales portugueses, que se celebrará entre el 11 y 13 de julio de 2019.

El grupo será la estrella de la noche inaugural del evento, que se celebrará un año más en el paseo marítimo de Algés, a las afueras de Lisboa, indicaron los promotores del festival en un comunicado.

Sobre el escenario, The Cure desplegará durante dos horas de concierto un "gigantesco catálogo de canciones", entre ellas los éxitos internacionales como "Boys Don't Cry", "Close To Me", "Just Like Heaven", "Lovesong" o "Friday I'm In Love".

Además, habrá "varias sorpresas", agregó la organización.

Los británicos son la primera confirmación para el NOS Alive, el más relevante de los festivales de Portugal y que se consolida con un incremento de asistencia año tras año.

La última edición, realizada entre los pasados 12 y 15 de julio, rebasó la cifra récord de 165.000 asistentes que disfrutaron de Franz Ferdinand, Pearl Jam y MGMT, entre otros.