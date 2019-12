The Jackson 5, cincuenta años de una explosión de frenesí juvenil

Con una explosión de frenesí juvenil y de jovial perfección soul-pop se presentaron hace cincuenta años The Jackson 5, uno de los grupos paradigmáticos dentro de los conjuntos de niños prodigio y que también sirvió para alumbrar la carrera del "rey del pop" Michael Jackson.

"Diana Ross Presents The Jackson 5", del que hoy se cumple medio siglo de su publicación, fue el disco con el que debutaron los Jackson de la mano de gemas arrebatadoras como el single "I Want You Back".

Estas son cinco claves de The Jackson 5 a cinco décadas de su estreno discográfico:

DE INDIANA AL CIELO

Joe Jackson, el estricto y muy polémico patriarca de los Jackson, tenía un sueño: triunfar con un grupo musical formado por sus hijos.

A ello se dedicó con todo su empeño desde Gary, una pequeña ciudad de Indiana en la que comenzaron a ensayar sin descanso los hermanos Jermaine, Jackie, Tito, Marlon y Michael, el más joven y quien se convertiría con sus fabulosos bailes y excelsa voz en el líder de la banda.

En 1967, The Jackson 5 ganaron un concurso en el emblemático Teatro Apollo de Harlem (Nueva York), que sus biógrafos han considerado como el momento clave que necesitaban para captar la atención de los mandamases de la industria.

MOTOWN LLAMA A LA PUERTA

Detroit en aquellos años era sinónimo de dos cosas: el corazón de la industria automovilística estadounidense y la factoría de los éxitos de Motown, donde Berry Gordy creó un engrasadísimo, y lleno de abusos, sistema para arrasar en la música negra.

La leyenda cuenta que Diana Ross, pareja de Gordy y máximo emblema de Motown, descubrió a The Jackson 5 y de ahí el título del disco debut "Diana Ross Presents The Jackson 5" enfatizando su papel de madrina de los chavales.

Pero todo apunta a que fue una estratagema publicitaria más de la Motown. Bobby Taylor y Gladys Knight parece que fueron quienes presentaron The Jackson 5 a Gordy, quien vio en ellos un filón para engatusar con su energía y entusiasmo a los adolescentes estadounidenses.

SOUL-POP PARA ENAMORAR A LOS JÓVENES

"I Want You Back" no solo alcanzó lo más alto de las listas de singles sino que sirvió también para presentar el sonido del grupo: una radiante, bailable y juvenil mezcla de soul-pop que invitaba al optimismo y a silbar canciones por las calles.

The Jackson 5 también aterrizaron en un momento propicio. El soul clásico de grupos como The Supremes ya flojeaba, en el horizonte se abría poco a poco el palpitante ritmo del funk, y artistas de soul como Marvin Gaye o Curtis Mayfield exploraban sinuosos caminos de reflexión social, por lo que en el mercado parecía haber espacio para una música de aire positivo y unos jóvenes de sonrisa eterna.

SUEÑOS ROTOS

Detrás del luminoso éxito de The Jackson 5 había una historia de niños prácticamente sin infancia, atados a una vida frenética que sería inhumana incluso para unos adultos, y amarrados a compromisos de conciertos y grabaciones sin respiro.

Joe Jackson resultó ser no un visionario de la música sino un padre que sometió a sus hijos a abusos de todo tipo, y los hermanos también descubrieron, ya a mediados de los años 70, que Motown se la había jugado al grupo con un contrato lleno de trampas que por poco arruina su carrera.

MICHAEL JACKSON, EL NACIMIENTO DE UN DIOS

The Jackson 5 continuaron grabando discos con asombrosa asiduidad en la década de los 70, arrasaron con canciones como "ABC" y fueron también responsables de catapultar la carrera en solitario de Michael Jackson.

Es indudable que Michael Jackson se convirtió en un auténtico dios de la música popular con obras imprescindibles como "Off the Wall" (1979) o "Thriller" (1982), pero hay aficionados del soul que recuerdan con especial cariño sus primeros años con The Jackson 5, tal y como contó Luis Lapuente en su libro "El muelle de la bahía: una historia del soul" (2015).

"Michael Jackson, hay que decirlo de una vez, fue uno de los mayores talentos del soul, un artista excepcional -escribió Lapuente-. Los auténticos amantes de la música negra saben que Michael fue uno de los nuestros, quizá el más entrañable 'goodfella' de la historia del soul".

David Villafranca