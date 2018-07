The Jacksons no echaban "mucho" de menos salir de gira después de 34 años

Los hermanos de la banda estadounidense The Jacksons afirman que, después de 34 años sin hacerlo, no echaban "mucho" de menos salir de gira, porque, aunque "las dos o tres primeras semanas son geniales", después se dan cuenta de que "es trabajo" y supone "vivir dentro y fuera de una maleta".

En una entrevista con Efe, Marlon Jackson asegura que su actuación de hoy en Santander, dentro de Los Conciertos de La Campa, no será para un público nostálgico, sino que irá dirigida a todos los seguidores de The Jackson Five y The Jacksons que "quieran pasar un gran rato".

"Intentamos hacer y hacemos una fiesta en el escenario para que nuestros seguidores disfruten", apunta.

Señala también que en el concierto recordarán a su padre, que falleció el pasado 27 de junio, y a su hermano Michael, a los que "echan de menos".

El sexto hijo de Joe y Katherine Jackson dice que de actuar le encanta "ver a gente de todo el mundo disfrutar de la música y apreciar el arte". "Incluso a los que no habían nacido cuando se publicaron algunas de nuestras canciones", añade.

Para él, "lo más importante es ver el poder de la música" y ser capaces de "reunir a todas las nacionalidades y unir el mundo a través del sonido" de sus temas.

Sobre trabajar en familia, Jackson dice que, como empezaron "a hacer esto" siendo niños, han aprendido a llevarse bien, para lo que, está seguro, ayuda ser hermanos. "Aprendimos cómo estar de acuerdo en estar en desacuerdo", bromea.

La etapa que más añora de su carrera es el principio, cuando, pese a los obstáculos e inconvenientes, viajaban y conocían "las distintas culturas que ofrece el mundo".

"Fue difícil, éramos niños pequeños tratando de hacernos un nombre. Tocamos en todo el Medio Oeste y en verano viajábamos a Nueva York y actuábamos en el Teatro Apollo como aficionados", subraya el artista al hablar de los comienzos del grupo, antes de que alcanzase la fama.

De sus canciones, a la que más cariño le tiene es "I Want You Back", porque fue el lanzamiento de The Jackson Five que "comenzó la serie de cuatro discos número uno consecutivos, que aún hoy se mantiene vigente".

Confiesa que le gustan "un montón" de grupos y cantantes actuales, como Maroon 5, Charlie Puth, Justin Timberlake, Pink, Rihanna o Bruno Mars, que, en su opinión, "está haciendo un poco de ese sonido de la vieja escuela".

Jackson cree que la escena musical "ha cambiado" y se basa ahora en "singles y conciertos".

"Las tiendas de discos ya no existen, se ha ido la idea de sostener un LP en la mano y leer los créditos", lamenta el músico, quien comenta que para acceder a un álbum basta con internet, "donde los oyentes van y lo descargan".

También considera que las canciones "de antes" eran "más profundas" y contaban con "un poco más de creatividad", lo que atribuye a que "se grababan con músicos reales y sin ordenadores", por lo que "tenían una sensación más humana".

"La mayoría de los productores de hoy en día no entienden eso porque nunca han estado sentados en un verdadero estudio, con músicos tocando", concluye.

The Jacksons, que hasta este año solo habían actuado en España en una ocasión en 1982, llegan a Santander en medio de su gira 50 aniversario, en una noche en la que estarán acompañados de The Excitements, una banda de soul barcelonesa.